Wiedźmin dotrze do fanów w zupełnie nowy sposób. Ale jest jeden haczyk

Mieliśmy książki, filmy i gry. Były też komiksy. Ta ostatnie forma wykorzysta smartfony by jeszcze lepiej trafiać do fanów.

Fani Geralta z Rivii mają powód do radości – komiksy z uniwersum Wiedźmina trafią na WEBTOON. To platforma do czytania komiksów w formacie pionowym, stworzona z myślą o smartfonach i tabletach. Właśnie ogłoszono, że medium przejęło prawa do całego katalogu serii od wydawnictwa Dark Horse, otwierając tym samym historiom o Wiedźminie drzwi do zupełnie nowej publiczności.

Komiksy z serii Wiedźmin pojawią się na smartfonach i tabletach

Warto dodać, że jest to już kolejna współpraca WEBTOON z Dark Horse. Wcześniej w serwisie pojawiły się już adaptacje takich hitów jak Cyberpunk 2077, Critical Role czy Awatar: Legenda Aanga. Start wiedźmińskiej serii zaplanowano na poniedziałek, 9 marca, o godzinie 17:00 czasu pacyficznego (PT). Niestety, na razie nie jest pewne, czy będą dostępne w polskiej wersji językowej. Jeśli takie się ukaże, to raczej nie od razu na premierę.