Wiedźmin dotrze do fanów w zupełnie nowy sposób. Ale jest jeden haczyk

Jakub Piwoński
2026/03/08 16:30
Mieliśmy książki, filmy i gry. Były też komiksy. Ta ostatnie forma wykorzysta smartfony by jeszcze lepiej trafiać do fanów.

Fani Geralta z Rivii mają powód do radości – komiksy z uniwersum Wiedźmina trafią na WEBTOON. To platforma do czytania komiksów w formacie pionowym, stworzona z myślą o smartfonach i tabletach. Właśnie ogłoszono, że medium przejęło prawa do całego katalogu serii od wydawnictwa Dark Horse, otwierając tym samym historiom o Wiedźminie drzwi do zupełnie nowej publiczności.

Komiksy z serii Wiedźmin pojawią się na smartfonach i tabletach

Warto dodać, że jest to już kolejna współpraca WEBTOON z Dark Horse. Wcześniej w serwisie pojawiły się już adaptacje takich hitów jak Cyberpunk 2077, Critical Role czy Awatar: Legenda Aanga. Start wiedźmińskiej serii zaplanowano na poniedziałek, 9 marca, o godzinie 17:00 czasu pacyficznego (PT). Niestety, na razie nie jest pewne, czy będą dostępne w polskiej wersji językowej. Jeśli takie się ukaże, to raczej nie od razu na premierę.

Na dobry początek użytkownicy będą mogli przeczytać komiks Wiedźmin: Dom ze Szkła. Za scenariusz odpowiada Paul Tobin, rysunki stworzył Joe Querio, a kolory wykonał Carlos Badilla. Historia osadzona jest w świecie gier Wiedźmina i śledzi losy Geralta podczas jego wyprawy do tytułowego nawiedzonego Domu ze Szkła, pełnego pustych pokoi i mrocznych niespodzianek. Komiks został specjalnie przystosowany do pionowego przewijania charakterystycznego dla WEBTOON, a nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.

To kolejny krok, dzięki któremu Wiedźmin wciąż trafia do nowych odbiorców. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie nasiliły się plotki o możliwym powrocie gracz do Wiedźmina 3 – pojawiają się doniesienia o nowym dodatku do gry. Jednocześnie trwają prace nad czwartą odsłoną growego cyklu. Z kolei Andrzej Sapkowski już jakiś czas temu zapowiedział, że po Rozdrożu kruków pojawi się też kolejna odsłona książkowej sagi.

Źródło:https://pl.ign.com/the-witcher/70359/preview/mroczne-sekrety-geralta-trafiaja-na-smartfony-komiksy-z-serii-wiedzmin-pojawia-sie-na-webtoon-juz-9

Popkultura
Wiedźmin
komiks
Andrzej Sapkowski
fantasy
komiksy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




