GreedFall: The Dying World na fabularnym zwiastunie. Premiera pełnej wersji już za tydzień

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć piękną stronę świata GreedFall: The Dying World. Kampania promocyjna wspomnianej produkcji nie zwalnia jednak tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny trailer nowego RPG studia Spiders.

Twórcy GreedFall: The Dying World prezentują fabularny zwiastun gry

Tym razem zainteresowani mogą obejrzeć fabularny zwiastun GreedFall: The Dying World. Najnowszy materiał promocyjny wprowadza graczy w historię wspomnianej produkcji, której akcja rozpoczyna się 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części. Trailer w całości złożony jest ze scenek przerywnikowych, które gracze będą mieli okazję zobaczyć w trakcie rozgrywki.