GreedFall: The Dying World na fabularnym zwiastunie. Premiera pełnej wersji już za tydzień

Twórcy GreedFall: The Dying World prezentują fabularny zwiastun gry
Tym razem zainteresowani mogą obejrzeć fabularny zwiastun GreedFall: The Dying World. Najnowszy materiał promocyjny wprowadza graczy w historię wspomnianej produkcji, której akcja rozpoczyna się 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części. Trailer w całości złożony jest ze scenek przerywnikowych, które gracze będą mieli okazję zobaczyć w trakcie rozgrywki.
Urodzony na Teer Fradee, małej wyspie spowitej magią i bujną przyrodą, kończysz swoją inicjację i stajesz się „Doneigad”: mędrcem służącym klanowi. Lecz twoje przeznaczenie zostaje przekreślone, gdy „renaigsa” (obcy) ze Starego Kontynentu pojmują cię i grożą twojemu ludowi eksterminacją. Uciekając przed oprawcami, odkrywasz tę obcą krainę, która jest domem dla potężnych narodów targanych wojną i tajemniczą chorobą – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World odbędzie się już 12 marca 2026 roku, a więc dokładnie za tydzień. Najnowsza produkcja studia Spiders opuści tego dnia wczesny dostęp na PC i zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
