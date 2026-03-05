Zaloguj się lub Zarejestruj

GreedFall: The Dying World na fabularnym zwiastunie. Premiera pełnej wersji już za tydzień

Mikołaj Ciesielski
2026/03/05 18:30
Deweloperzy ze studia Spiders wprowadzają graczy w historię.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć piękną stronę świata GreedFall: The Dying World. Kampania promocyjna wspomnianej produkcji nie zwalnia jednak tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny trailer nowego RPG studia Spiders.

Twórcy GreedFall: The Dying World prezentują fabularny zwiastun gry

Tym razem zainteresowani mogą obejrzeć fabularny zwiastun GreedFall: The Dying World. Najnowszy materiał promocyjny wprowadza graczy w historię wspomnianej produkcji, której akcja rozpoczyna się 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części. Trailer w całości złożony jest ze scenek przerywnikowych, które gracze będą mieli okazję zobaczyć w trakcie rozgrywki.

Urodzony na Teer Fradee, małej wyspie spowitej magią i bujną przyrodą, kończysz swoją inicjację i stajesz się „Doneigad”: mędrcem służącym klanowi. Lecz twoje przeznaczenie zostaje przekreślone, gdy „renaigsa” (obcy) ze Starego Kontynentu pojmują cię i grożą twojemu ludowi eksterminacją. Uciekając przed oprawcami, odkrywasz tę obcą krainę, która jest domem dla potężnych narodów targanych wojną i tajemniczą chorobą – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World odbędzie się już 12 marca 2026 roku, a więc dokładnie za tydzień. Najnowsza produkcja studia Spiders opuści tego dnia wczesny dostęp na PC i zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/greedfall-the-dying-worlds-latest-trailer-focuses-on-the-story-ahead-next-weeks-launch

News
trailer
zwiastun
RPG
Spiders
fantasy
historia
TPP
fabuła
Nacon
zwiastun fabularny
GreedFall: The Dying World
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

