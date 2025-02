Saga Wiedźmina w nowej odsłonie – komiks, film, gra. Co przyniesie przyszłość?

W 2001 roku premierę miał film Wiedźmin z Michałem Żebrowskim w roli głównej, w reżyserii Marka Brodzkiego. Produkcja, będąca w rzeczywistości skrótem 13-odcinkowego serialu telewizyjnego, spotkała się z ostrą krytyką – fani narzekali na niski budżet, kiczowate efekty specjalne i brak wierności książkowemu oryginałowi. Wielu widzów nie mogło zaakceptować licznych zmian w scenariuszu, niedopracowanej charakteryzacji potworów oraz teatralnego sposobu prowadzenia narracji. Mimo tych mankamentów film miał ogromną kampanię promocyjną, a jego premiera była wielkim wydarzeniem – polska kinematografia nie miała wcześniej tak głośnej i drogiej produkcji fantasy (film kosztował 18 milionów złotych). Ostatecznie większym uznaniem cieszył się późniejszy serial, emitowany w pełnej wersji w 2002 roku.

Pomimo początkowej krytyki, dziś zarówno film, jak i serial cieszą się statusem dzieł na swój sposób kultowych. Niepowtarzalny, nieco obskurny klimat, który udało się wykreować, paradoksalnie działa na korzyść tej produkcji – brudne, średniowieczne lokacje, surowość wykonania i charakterystyczna atmosfera sprawiają, że wielu fanów wspomina ją z sentymentem. Michał Żebrowski, mimo słabości samej realizacji, stworzył świetną kreację Geralta z Rivii – dla wielu, w tym także dla mnie, pozostaje on do dziś najlepszym odtwórcą tej roli. Nie bez znaczenia jest również ścieżka dźwiękowa Grzegorza Ciechowskiego, która nadała produkcji wyjątkowy charakter i do dziś jest jednym z jej najlepiej wspominanych elementów. Choć film nie spełnił oczekiwań, był pierwszym krokiem do popularyzacji Wiedźmina w świecie ekranowych adaptacji.

Gry komputerowe – prawdziwy przełom dla marki

Największy przełom nastąpił za sprawą studia CD Projekt Red, które w 2007 roku wydało pierwszą grę o Wiedźminie. Produkcja zebrała pozytywne recenzje, ale dopiero Wiedźmin 2: Zabójcy królów z 2011 pozwolił serii wybić się na arenie międzynarodowej. Gra, wydana na PC i konsole Xbox 360, oferowała znacznie lepszą oprawę graficzną, nieliniową fabułę i bardziej filmową narrację, dzięki czemu zdobyła uznanie zarówno graczy, jak i krytyków. Przypomnijmy, że fabuła gry kontynuuje wątek udaremnionego zamachu na króla Foltesta. Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak później.

Wiedźmin 3: Dziki Gon z 2015 to bez wątpienia produkcja, która stała się jednym z największych sukcesów w historii polskich gier wideo, zdobywając ponad 250 nagród dla najlepszej gry roku i sprzedając się w ponad 50 milionach egzemplarzy. To właśnie ta odsłona uczyniła Wiedźmina globalnym fenomenem – rozbudowany, otwarty świat, wielowątkowa fabuła i pełna emocji narracja na nowo zdefiniowały gatunek RPG. Ten rozgłos doprowadził do tego, że z grą zapoznał się sam Barack Obama, ówczesny prezydent USA, co oficjalnie potwierdził podczas spotkania z przedstawicielami polskiego rządu. To rzecz jasna przypieczętowało popkulturowy statusu Dzikiego Gonu – jasne stało się, że Wiedźmin to już nie tylko polska duma, ale marka rozpoznawalna na całym świecie. Dziki Gon ugruntował też pozycję CD Projekt Red jako jednego z najważniejszych deweloperów w branży, a postać Geralta na stałe weszła do kanonu najważniejszych bohaterów w historii gier wideo.