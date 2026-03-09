Rycerz siedmiu królestw nie dał się poprawności politycznej. Czy to właśnie dlatego jest tak dobry?

Serial Rycerz Siedmiu Królestw, który niedawno zakończył emisję na HBO, zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Produkcja szybko stała się hitem, a decyzja o realizacji drugiego sezonu została już potwierdzona. Teraz MovieWeb.com rzuca nieco światła na ten sukces. Czy to słuszne wnioski?

Rycerz siedmiu królestw – dobry, bo “non-woke”?

Przypomnijmy, że akcja serialu dzieje się setki lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i opowiada o rycerzu Duncan’ie oraz jego giermku Eggu, którzy wędrują po Westeros. W pierwszym sezonie widzowie poznali początki relacji dwójki bohaterów, a także widowiskowe walki. Siłą serialu okazała się nie tylko świeża opowieść i ciekawy scenariusz, ale także solidna realizacja. Twórcy zadbali o balans między dramatem a typową dla Westeros brutalnością, a widzowie docenili również łagodniejsze, mniej pesymistyczne podejście do znanego uniwersum.