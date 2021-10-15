Wiedźmin 4 z kolekcją ubrań. Ceny powalają bardziej niż wiedźmińskie eliksiry

Któż, grając w Wiedźmina, chociaż raz w życiu nie myślał o tym, jakby to było samemu być wiedźminem? Narzucić na siebie skórzaną kurtkę, naciągnąć skórzane spodnie i ruszyć przed siebie.

Takiej możliwości (jeszcze) nie ma. Niemniej jeżeli bardzo wam zależy, to możecie np. udać się do oficjalnego sklepu CD Projekt RED w poszukiwaniu oficjalnej wiedźmińskiej kolekcji. Wiedźmin 4 doczekał się kolekcji ubrań (nie) na każdą kieszeń W rzeczonym sklepie pojawiła się właśnie kolekcja nawiązująca do nadchodzącego Wiedźmina 4. W sumie mowa tutaj o siedmiu różnych elementach ubioru utrzymanych w szaro-czarnej tonacji. Jest bluza z kapturem zapinana na zamek i taka bez zamka. Jest zwykła bluza zakładana przez głowę. Do tego dwa wzory t-shirtów, akrylowa czapka oraz czapka z daszkiem. Fajnie? No niby fajnie, ale…

Ogromnym “ale” są w tym wypadku ceny, które dla przeciętnego polskiego odbiorcy mogą być zwyczajnie odstraszające. Dość powiedzieć, że za najtańszy element omawianej kolekcji, czyli czarną akrylową czapkę z symbolem szkoły rysia, i tak musimy zapłacić 130 zł. Czapka z daszkiem to już wydatek o 25 zł bardziej kosztowny. I na tym produkty z jedynką z przodu niestety się kończą.

Kolejne są t-shirty, gdzie za zarówno ten z wizerunkiem rysia, jak i ten z logiem gry Wiedźmin 4, wyłożymy po 237 zł. Zwieńczenie tej wyliczanki to natomiast bluzy. Wersja bez kaptura kosztuje tutaj 414 zł, zaś obie edycje z kapturem po 431 zł. Co najbardziej frapujące, jeżeli przełączymy się na sklep dla Ameryki Północnej, to za te same bluzy zapłacimy już tylko 85 dolarów. To w przeliczeniu na rodzimą walutę daje około 309 zł. W wiedźmińskich ubraniach czy też bez, i tak pozostaje nam czekać na premierę Wiedźmina 4, której data pozostaje nieznana. Na ten moment wiemy jedynie, że główną bohaterką będzie Ciri, czyli przybrana córka dotychczasowego protagonisty, Geralta. Sam CD Projekt RED porzucił przy tym swój własny silnik REDengine, decydując się na skorzystanie z kontrowersyjnego Unreal Engine 5.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

