Cyberpunk 2077 wraca do dawnej współpracy. Adam Smasher w Fortnicie?

Nawiasem mówiąc, crossover powracający. Zapowiada się druga część wspólnych działań zapoczątkowanych tuż przed końcem 2024 roku.
Cyberpunk 2077 znowu łączy siły Fortnite’em
Oto bowiem siły ponownie łączą Cyberpunk 2077 oraz Fortnite. Nie jest to pierwszyzna, bo już w grudniu 2024 taki crossover również miał miejsce. Wtedy gracze hitowego battle royale’a od Epic Games otrzymali dostęp do sporej liczby elementów odnoszących się bezpośrednio do produkcji CD Projekt RED. Pojawiły się więc skórki Johnny’ego Silverhanda i żeńskiej wersji V. Ponadto w sklepie gry dostępne było charakterystyczne auto głównego bohatera, czyli Quadra Turbo-R V-Tech. Jakby tego było mało, za cenę 2800 V-dolców mogliśmy wtedy nabyć cały zestaw o nazwie Mieszkańcy Night City.
