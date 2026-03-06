Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 wraca do dawnej współpracy. Adam Smasher w Fortnicie?

Maciej Petryszyn
2026/03/06 19:00
0
0

Epic Games dość regularnie ogłasza kolejne współprace ze znanymi markami, obejmujące grę Fortnite. Dziś zresztą firma potwierdziła kolejny crossover.

Nawiasem mówiąc, crossover powracający. Zapowiada się druga część wspólnych działań zapoczątkowanych tuż przed końcem 2024 roku.

Cyberpunk 2077 x Fortnite
Cyberpunk 2077 x Fortnite

Cyberpunk 2077 znowu łączy siły Fortnite’em

Oto bowiem siły ponownie łączą Cyberpunk 2077 oraz Fortnite. Nie jest to pierwszyzna, bo już w grudniu 2024 taki crossover również miał miejsce. Wtedy gracze hitowego battle royale’a od Epic Games otrzymali dostęp do sporej liczby elementów odnoszących się bezpośrednio do produkcji CD Projekt RED. Pojawiły się więc skórki Johnny’ego Silverhanda i żeńskiej wersji V. Ponadto w sklepie gry dostępne było charakterystyczne auto głównego bohatera, czyli Quadra Turbo-R V-Tech. Jakby tego było mało, za cenę 2800 V-dolców mogliśmy wtedy nabyć cały zestaw o nazwie Mieszkańcy Night City.

GramTV przedstawia:

Co czeka nas tym razem? Tego jeszcze nie wiemy, bo na razie otrzymaliśmy jedynie krótki teaser zapowiadający drugą odsłonę wspomnianej współpracy. Niemniej sami gracze zaczęli doszukiwać się wskazówek we wpisie opublikowanym przez CD Projekt RED. W oczy rzuca się bowiem słowo “smashing”, które społeczność szybko uznała za odniesienie do Adama Smashera. Gdyby tak było, już niedługo zobaczymy fortnite’ową, a więc bardziej kreskówkową wersję jednego z najgroźniejszych przeciwników, jakich spotykamy na swojej drodze w Cyberpunku 2077.

Wczytywanie ramki mediów.

To niejedyna możliwość, by ponownie zagłębić się w uniwersum CP2077. Wszak wygląda na to, że już niedługo gra CD Projekt RED powinna pojawić się w Xbox Game Pass. Niestety jednak bez drugiego dodatku, który, jak wiemy, nigdy nie powstał. A który, jak się okazuje, mógł być nawet lepszy od Widma Wolności.

Tagi:

News
CD Projekt RED
Epic Games
Fortnite
Cyberpunk 2077
współpraca
crossover
kolaboracja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112