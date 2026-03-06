Cyberpunk 2077 wraca do dawnej współpracy. Adam Smasher w Fortnicie?

Co czeka nas tym razem? Tego jeszcze nie wiemy, bo na razie otrzymaliśmy jedynie krótki teaser zapowiadający drugą odsłonę wspomnianej współpracy. Niemniej sami gracze zaczęli doszukiwać się wskazówek we wpisie opublikowanym przez CD Projekt RED. W oczy rzuca się bowiem słowo “smashing”, które społeczność szybko uznała za odniesienie do Adama Smashera. Gdyby tak było, już niedługo zobaczymy fortnite’ową, a więc bardziej kreskówkową wersję jednego z najgroźniejszych przeciwników, jakich spotykamy na swojej drodze w Cyberpunku 2077.

To niejedyna możliwość, by ponownie zagłębić się w uniwersum CP2077. Wszak wygląda na to, że już niedługo gra CD Projekt RED powinna pojawić się w Xbox Game Pass. Niestety jednak bez drugiego dodatku, który, jak wiemy, nigdy nie powstał. A który, jak się okazuje, mógł być nawet lepszy od Widma Wolności.