Wiedźmin 4 postawi na nowy poziom NPC. Każdy z nich będzie „żył własnym życiem”

Wciąż nie milkną echa Wiedźmina 4 i prezentacji pierwszego zwiastuna podczas The Game Awards 2024. W sieci co chwila pojawiają się nowe cytaty z wypowiedzi reżysera gry, Sebastiana Kalemby, który zdążył już opowiedzieć o otwartym świecie, który ma być głębszy i bardziej immersyjny od tych znanych z poprzednich gier CD Projekt RED. Niedawno poznaliśmy również szczegóły dotyczące bestariusza i twórcy gry obiecują, że zobaczymy wiele nowych monstrum do ubicia. Teraz w wywiadzie dla Parris Lilly Kalemba zdradził szczegóły dotyczące NPC. Według jego słów postacie niezależne mają być unikatowe.

Wiedźmin 4 – postacie niezależne mają mieć unikatową rutynę dnia

Reżyser Wiedźmina 4 stwierdził, że gra naprawi jeden z największych błędów Wiedźmina 3: Dziki Gon i każdy NPC będzie na swój sposób odmienny. Nie tylko pod względem wyglądu, ale również zachowania. Postacie niezależne będą posiadały swoje własne, odrębnie życia, co też doświadczymy, obserwując ich codzienną rutynę. Ma to zwiększyć immersję żyjącego świata.