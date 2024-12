Otwarty świat w Wiedźminie 4 ma być „głębszy i bardziej immersyjny”

Producentka wykonawcza Małgorzata Mitręga dodała, że choć Wiedźmin 4 będzie oczywiście dużą grą, to studio stawia przede wszystkim na immersję.

Powiedziałbym, że tworzenie fabuły do gry nie polega na tworzeniu najlepszej fabuły w historii, ale na tworzeniu najlepszej fabuły w czasie, który masz. Chodzi bardziej o ambicję posiadania naprawdę złożonych i immersyjnych rzeczy, a niekoniecznie o rzeczywisty rozmiar. Oczywiście to RPG akcji z otwartym światem dla jednego gracza, więc gra będzie duża. – przekazała Małgorzata Mitręga.

Gry RPG z otwartym światem stały się nie tylko większe pod względem budżetów, ale także pod względem zawartości w ciągu ostatniej dekady. Mapy wypełnione ikonami są marzeniem dla niektórych fanów, ale dla innych po prostu nie ma wystarczająco dużo godzin w ciągu dnia, aby grać w coś, co wydaje się nie mieć końca. Zawsze mówimy, że cokolwiek robimy, chcemy, aby miało to znaczenie, a to oznacza, że może być tylko tyle, co faktycznie ma znaczenie i jest interesujące. Myślę, że gdy zaczniemy powtarzać pewne rzeczy, będzie to zbyt dużo. – dodał Weber.