W Wiedźminie 4 nie zobaczymy wyłącznie klasycznych potworów. Twórcy planują nowe podejście do tematu

Patrząc na serię „Wiedźmin”, sposób, w jaki radziliśmy sobie ze słowem „potwór”, wygląda zupełnie inaczej niż w „Wiedźminie 1”. Początkowo w grze mieliśmy do czynienia ze zwykłymi potworami, a następnie z ludźmi, którzy zachowywali się w monstrualny sposób. Tutaj mamy wewnętrzne demony, z którymi najpierw trzeba walczyć, by w końcu dostrzec Bauka i go zabić.