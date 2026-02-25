Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazdorska obsada Crimson Desert. Głosy z Cyberpunka i Arcane w jednej grze

Mikołaj Berlik
2026/02/25 09:00
Kolejne informacje o projekcie Pearl Abyss.

Deweloperzy ujawnili listę aktorów, którzy użyczą głosów trójce grywalnych postaci: Kliffowi, Damiane i Oongce. Wybór nazwisk sugeruje, że studio kładzie ogromny nacisk na emocjonalną głębię i charyzmę swoich bohaterów.

Crimson Desert – wiemy, kogo usłyszymy podczas rozgrywki

Główny protagonista gry, Kliff, przemówi głosem Aleca Newmana. Aktor ten jest doskonale znany fanom Cyberpunka 2077, gdzie wcielił się w bezlitosnego Adama Smashera. W wywiadzie dla Epic Games Newman przyznał, że dla roli Kliffa musiał obniżyć rejestr swojego głosu niemal do pomruku:

W jego głosie słychać niebezpieczeństwo, ale także ogromne ciepło i poczucie lojalności.

Pozostałe role główne również zapowiadają się obiecująco. W Damiane wcieli się Rebecca Hansen - aktorka znana z roli uwielbianej przez fanów bardki Alfiry z Baldur’s Gate 3. Pojawi się też Stewart Scudamore jako Oongka. Jest to aktor, którego głos mogliśmy usłyszeć w fenomenalnym serialu Arcane osadzonym w świecie League of Legends.

Niszczycielska zasadzka w środku nocy, zorganizowana przez ich zaprzysięgłych wrogów, Czarne Niedźwiedzie, sprawia, że członkowie klanu Greymane giną lub rozpraszają się po całym kontynencie. Kliff, który stracił swoich towarzyszy z klanu Greymane, swoją rodzinę we wszystkich znaczeniach tego słowa, jest zdeterminowany, aby ponownie połączyć się z ocalałymi, odbudować upadły klan Greymane i odzyskać to, co utracił. Jednak podczas podróży, podczas której zawierane są sojusze, pojawiają się liczne niebezpieczeństwa i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff zda sobie sprawę, że czeka go bezprecedensowe zagrożenie i przeznaczenie większe, niż mógł sobie wyobrazić.

Przypomnijmy, że Crimson Desert zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Tytuł pojawi się na rynku 19 marca. Opisane ogłoszenie jest spełnieniem obietnicy – kilka dni temu twórcy potwierdzili brak głosów wygenerowanych przez AI.

