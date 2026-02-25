Gwiazdorska obsada Crimson Desert. Głosy z Cyberpunka i Arcane w jednej grze

Niszczycielska zasadzka w środku nocy, zorganizowana przez ich zaprzysięgłych wrogów, Czarne Niedźwiedzie, sprawia, że członkowie klanu Greymane giną lub rozpraszają się po całym kontynencie. Kliff, który stracił swoich towarzyszy z klanu Greymane, swoją rodzinę we wszystkich znaczeniach tego słowa, jest zdeterminowany, aby ponownie połączyć się z ocalałymi, odbudować upadły klan Greymane i odzyskać to, co utracił. Jednak podczas podróży, podczas której zawierane są sojusze, pojawiają się liczne niebezpieczeństwa i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff zda sobie sprawę, że czeka go bezprecedensowe zagrożenie i przeznaczenie większe, niż mógł sobie wyobrazić.