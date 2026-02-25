Final Fantasy 14 z wyraźnym wzrostem graczy według nieoficjalnego spisu. Czy to obecnie najatrakcyjniejsze MMO?

Po kilkumiesięcznej przerwie wielu graczy wraca do świata Eorzei i wygląda na to, że nie jest to odosobniony przypadek. Najnowszy, nieoficjalny spis społeczności sugeruje wyraźny wzrost aktywności w Final Fantasy XIV.

Za zestawienie odpowiada LuckyBancho, który od lat analizuje dane z oficjalnej strony The Lodestone. Spis ma charakter nieoficjalny, a aktywność postaci określana jest na podstawie takich wskaźników jak rejestrowanie nowych minionów i mountów czy zmiany w poziomie HP i doświadczenia, dlatego nie należy traktować go jako w pełni miarodajnego. Daje on jednak szeroki obraz aktualnej kondycji gry. Pojawił się nieoficjalny spis społeczności Final Fantasy XIV Według najnowszych danych, liczba aktywnych postaci wzrosła o około 110 tysięcy w porównaniu z listopadowym spisem. Obecnie szacuje się, że po serwerach biega około 930 tysięcy aktywnych użytkowników z czego około 60 tysięcy to zupełnie nowe postacie, około 210 tysięcy to gracze powracający (wcześniej nieaktywni, obecnie znów aktywni), a to oznacza wzrost liczby powrotów o 80 tysięcy względem poprzedniego badania.

Na wynik ten mogła wpłynąć jedna z cyklicznych kampanii darmowego logowania, która ruszyła kilka dni po premierze Patcha 7.41. Aktualizacja wprowadziła między innymi poziom trudności Savage dla czterech ostatnich rajdów Arcadion, nowy etap broni reliktowej oraz kolejny obszar w ramach Cosmic Exploration. Duży wpływ na wzrost zainteresowania miała także aktualizacja 7.4, która zadebiutowała w połowie grudnia. Fabuła zaczęła wyraźniej budować fundamenty pod kolejne, wciąż niezapowiedziane rozszerzenie, wzbudzając wśród graczy nowe emocje i zainteresowanie kierunkiem narracji. Patch przyniósł również długo wyczekiwaną zmianę systemową, a mianowicie zniesienie ograniczeń klasowych w glamourze. Gracze mogą teraz nosić elementy pancerza wcześniej przypisane do konkretnych klas na innych jobach, co dla wielu stanowi istotny element endgame’u. Moda w Final Fantasy XIV od dawna uchodzi za jeden z głównych powodów, aby wracać do gry i tym razem nie było inaczej.

Do wzrostu popularności przyczyniło się także wydanie rajdowego tieru Arcadion Heavyweight, czyli finału serii rajdów z dodatku Final Fantasy XIV: Dawntrail. Produkcja zebrała dobre opinie, szczególnie w kontekście narracji, która według części społeczności skuteczniej udźwignęła ciężar fabularny niż główny wątek rozszerzenia. Choć finałowa walka w normalnym trybie podzieliła graczy (część uznała ją za mało klimatyczną), starcie w wersji Savage zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie i stanowi solidne wyzwanie dla stałych bywalców rajdów. Dla porównania, wcześniejsze dane LuckyBancho prezentowały się następująco: Listopad 2025 – 820 tysięcy aktywnych postaci (tuż przed Patchem 7.4)

Wrzesień 2025 – 880 tysięcy

Lipiec 2025 – 880 tysięcy (przed Patchem 7.3)

Maj 2025 – 950 tysięcy

Marzec 2025 – 990 tysięcy (przed Patchem 7.2) Obecny wynik jest najlepszy od blisko roku, ale jeszcze większy wzrost aktywności może jeszcze nastąpić przy Patchu 7.5, zwłaszcza jeśli pojawi się rajd Ultimate, który tradycyjnie przyciąga najbardziej zaangażowanych graczy.