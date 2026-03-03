Najwyraźniej Cyberpunk zmierza do biblioteki Xbox Game Pass

Co jakiś czas do biblioteki Xbox Game Pass dokładane są kolejne tytuły. I niewykluczone, że już za chwilę dołączy do niej tytuł bliski polskim graczom.

Nie zostało to co prawda oficjalnie potwierdzone. Ale sugestie wysyłane przez sam Microsoft trudno zinterpretować inaczej. Xbox Game Pass puszcza oko w kwestii Cyberpunka 2077 Na oficjalnym koncie Xbox Game Pass w serwisie X znalazł się kolejny “wyciek”. Mowa tutaj o mailu wysłanym przez Melissę McGamepass, którego treść przybliżymy za chwilę. Warto jednak zatrzymać się przy samym opisie posta, który brzmi Something v cool is coming soon.... Wspomniane v można zinterpretować albo jako skrót od very, albo jako odniesienie do ksywki protagonisty Cyberpunka 2077.

Jeżeli zaś chodzi o samego “maila”, to pojawia się tam zdanie So many breathtaking worlds to explore.... To wydaje się oczywistym odwołaniem do E3 z 2019 roku, gdy podczas prezentacji jeden z widzów obecnych na trybunach zakrzyknął do Keanu Reevesa You’re breathtaking, na co aktor wcielający się w postać Johnny’ego Silverhanda odpowiedział mu tym samym. Od tego czasu słowo breathtaking stało się na tyle kojarzone z CP2077, że tą nazwę otrzymało nawet jedno z obecnych w grze osiągnięć.

Ponadto wspomniana McGamepass “pisze”, że this latest upcoming addition is gonna be v good on too. Tutaj ponownie mamy grę słów związaną z głównym bohaterem Cyperunka 2077. Szczególnie, że w tym zdaniu litera v została nawet pogrubiona. Tak, abyśmy przypadkiem nie zapomnieli zwrócić na nią uwagę. Wczytywanie ramki mediów. W tej sytuacji tylko kwestią czasu wydaje się ogłoszenie, że Cyberpunk 2077 dołącza do abonamentu Xbox Game Pass. Gdy tak się stanie, tytuł z 2020 roku dołączy do innego hitu CD Projekt RED, czyli gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ten niedawno powrócił do XGP po pięcioletniej nieobecności.

