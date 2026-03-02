Nintendo zapowiada pokaz. Transmisja już 3 marca

Nintendo przyzwyczaiło nas do tego, że nie informuje o swoich pokazach z wyprzedzeniem. Wręcz przeciwnie.
Japończycy lubują się w tym, by ogłaszać prezentacje na ostatnią chwilę. Podobnie jest i tym razem.
Fani gier niezależnych na baczność – nadchodzi pokaz od Nintendo
Tak czy inaczej, przed nami Indie World Showcase. Jak nietrudno się domyślić po samej nazwie, będzie to pokaz poświęcony produkcjom z szeroko pojętego nurtu Indie. Nie mamy więc co liczyć na nowe gry z Mario czy też porty hitów AAA na Nintendo Switch 2. To na innych prezentacjach i przy innej okazji.
Nie będzie ani gier first-party, ani ogromnych tytułów third-party. Nie oznacza to jednak, że nie warto śledzić tego, co się podczas pokazu, nomen omen, pokaże. Szczególnie, jeżeli jest się fanem tytułów niezależnych. Przypomnijmy, że na poprzednim IWS ogłoszono, iż na Switcha zmierzają m.in. Balatro, Pizza Tower czy też Neva.
Jeżeli chodzi o nadchodzące Indie World Showcase, to to zaplanowano na 3 marca. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00 polskiego czasu i według zapowiedzi potrwa około 15 minut. W tym czasie poznamy kilka produkcji, które w nadchodzących miesiącach mają ukazać się na konsolach Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.
