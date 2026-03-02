Nintendo zapowiada pokaz. Transmisja już 3 marca

Nintendo przyzwyczaiło nas do tego, że nie informuje o swoich pokazach z wyprzedzeniem. Wręcz przeciwnie.

Japończycy lubują się w tym, by ogłaszać prezentacje na ostatnią chwilę. Podobnie jest i tym razem.

Fani gier niezależnych na baczność – nadchodzi pokaz od Nintendo

Tak czy inaczej, przed nami Indie World Showcase. Jak nietrudno się domyślić po samej nazwie, będzie to pokaz poświęcony produkcjom z szeroko pojętego nurtu Indie. Nie mamy więc co liczyć na nowe gry z Mario czy też porty hitów AAA na Nintendo Switch 2. To na innych prezentacjach i przy innej okazji.