Wiedźmin 3 z kolejnymi poprawkami. CD Projekt RED udostępniło nowy hotfix na PC

Już w zeszłym tygodniu CD Projekt RED wskazało kilka głównych problemów „next-genowego” Wiedźmina 3, które zostaną rozwiązane w pierwszej kolejności. W poniedziałek polskie studio wydało natomiast hotfix, który miał poprawić „ogólną wydajność i stabilność” gry na komputerach osobistych. Wczoraj natomiast deweloperzy udostępnili kolejną „łatkę”, która również ma usprawnić działanie pecetowej wersji przygód Geralta z Rivii.

Pecetowa wersja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymała kolejny hotfix

Deweloperzy z CD Projekt RED informują, że najnowszy hotfix – poza „poprawą ogólnej stabilności” – zawiera również m.in. poprawki do trybu fotograficznego oraz arabskiej wersji językowej. Twórcy zajęli się także błędem, w wyniku którego utrzymywał się maksymalny poziom toksyczności. Nie zapomniano też o poprawkach związanych z działaniem gry na urządzeniu Steam Deck.



Jednocześnie CD Projekt RED poinformowało, że zespół cały czas pracuje również nad poprawkami na pozostałe platformy „tak szybko, jak to możliwe”. Studio zapowiedziało jednak, że kolejnych aktualizacji gracze powinni spodziewać się dopiero po Nowym Roku.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z „next-genowej” wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).

