Total War: Warhammer 40K poczeka, ale luka szybko się wypełni. Fani strategii otrzymają inną głośną produkcję osadzoną w tym uniwersum

Bulwark Studios ujawniło przybliżony termin premiery Warhammer 40,000: Mechanicus 2 i rozpoczęło prezentację kluczowych dowódców obu frakcji.

Po zapowiedzi Total War: Warhammer 40,000, którego premiera pozostaje odległą perspektywą, Bulwark Studios podzieliło się nowymi informacjami na temat Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Turowa strategia, zapowiedziana w 2024 roku, ma zadebiutować wiosną przyszłego roku, a deweloperzy rozpoczęli już cykl materiałów wideo przybliżających kluczowe elementy rozgrywki. Warhammer 40,000: Mechanicus 2 – wnioski po demie i zmiany w rozgrywce Twórcy odnieśli się również do opinii graczy, które napłynęły po październikowym demie udostępnionym w ramach Steam Next Fest. Jednym z najczęściej powtarzających się postulatów był powrót lingua technis – charakterystycznego, maszynowego języka Adeptus Mechanicus znanego z pierwszej części. Bulwark potwierdziło, że trafi on do gry jako opcjonalne ustawienie dźwięku w dniu premiery.

Równolegle trwają prace nad optymalizacją wydajności i tempem rozgrywki. Opcje przyspieszania animacji, dostępne już w demie, pozostaną w finalnej wersji. Dodany zostanie także automatyczny wybór akcji ruchu po zaznaczeniu jednostki, co ma ograniczyć liczbę zbędnych kliknięć i uczynić walkę bardziej płynną. Przed premierą Bulwark Studios planuje regularnie publikować materiały prezentujące zawartość gry. Pierwszy film skupia się na dwóch grywalnych dowódcach i podkreśla asymetrię rozgrywki pomiędzy frakcjami Adeptus Mechanicus i Nekronów.

GramTV przedstawia:

Pierwszą zaprezentowaną postacią jest Tech-Acquisitor Scaevola. Jej styl gry opiera się na zarządzaniu punktami poznania (Cognition Points), które można przeznaczać na wzmacnianie zdolności lub potężne ataki. Kluczowym elementem tej mechaniki jest jednak ryzyko – nadmiar zgromadzonego zasobu może prowadzić do niestabilności, zadającej losowe obrażenia zarówno wrogom, jak i własnym jednostkom. Scaevola została zaprojektowana jako dowódca dla graczy preferujących agresywną, ale nieprzewidywalną rozgrywkę. Drugim bohaterem materiału jest Ominekh, dowódca Nekronów. Jego rozgrywka opiera się na punktach dominacji (Dominion Points), generowanych głównie dzięki mechanice reanimacji. Poległe jednostki mogą powracać na pole bitwy, wzmacniając armię i zwiększając możliwości dowódcy. Bulwark Studios zapowiedziało również cotygodniową publikację kart jednostek, począwszy od sześciu znanych z dema. Materiały te mają stopniowo odsłaniać zawartość gry i podtrzymywać zainteresowanie aż do premiery. Wszystko wskazuje na to, że Mechanicus 2 ma realną szansę wypełnić strategiczną lukę w uniwersum Warhammera 40,000, zanim na dobre pojawi się Total War.