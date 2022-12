CD Projekt RED przedstawia cztery główne problemy next-genowego Wiedźmina 3

Dodatkowo twórcy podzielili się kilkoma tymczasowymi rozwiązaniami. Przede wszystkim deweloperzy zalecają zaktualizowanie sterowników dla karty graficznej, płyty głównej i systemu operacyjnego do najnowszej wersji. Jeśli natomiast gracze odczuwają znaczący spadek wydajności Wiedźmina 3 na swoim PC, to CD Projekt RED zaleca uruchamianie produkcji z wykorzystaniem DirectX 11. Wersja te nie będzie obsługiwać ray tracingu i kilku innych ulepszeń graficznych, ale zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na stabilność gry.



Jeśli natomiast tymczasowe rozwiązania w żaden sposób nie pomagają, to gracze zawsze mogą przywrócić Wiedźmina 3 do wersji sprzed najnowszej aktualizacji. CD Projekt RED zachęca również graczy do dalszego informowania o błędach i problemach związanych ze wspomnianym patchem.



Na koniec przypomnijmy, że „next-genowa” aktualizacja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S Gracze Osoby posiadające dowolne wydanie produkcji na konsole PlayStation 4, Xbox One i PC mogą pobrać patch bezpłatnie. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń, to zapraszamy do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).