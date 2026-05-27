Trzeci dodatek do Wiedźmina 3 coraz bliżej ogłoszenia? CD Projekt Red zaktualizował grę na Steam

Studio wykonuje ciekawe ruchy przed ogłoszoną dopiero co transmisją na żywo z celebrowania dziesięciolecia rozszerzenia Krew i wino.

CD Projekt Red ponownie rozpalił wyobraźnię fanów serii Wiedźmin. Choć studio skupia się obecnie na pracach nad Wiedźminem 4 oraz kolejnymi projektami osadzonymi w uniwersum Cyberpunka, społeczność coraz mocniej wierzy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon może otrzymać zupełnie nowe rozszerzenie fabularne. Co więcej, jego zapowiedź miałaby się odbyć już wkrótce. Wiedźmin 3 – gra otrzymała tajemniczą aktualizację na Steam Plotki o dodatku krążą w sieci już od wielu miesięcy, jednak do tej pory polskie studio nie zdecydowało się na oficjalne potwierdzenie projektu. Wiele osób spodziewało się zapowiedzi podczas The Game Awards, ale ostatecznie do niej nie doszło. Teraz jednak sytuacja ponownie nabrała tempa.

CD Projekt Red zapowiedział specjalny stream związany z rocznicą dodatku Krew i Wino, który odbędzie się już jutro, czyli 28 maja. W tym samym czasie firma szykuje również spotkanie dotyczące wyników finansowych. Gracze od razu zaczęli spekulować, że wydarzenie może przynieść coś więcej niż tylko sentymentalne wspomnienia związane z kultowym rozszerzeniem. Oliwy do ognia dolały ostatnie zmiany zauważone na SteamDB. Fani odkryli, że karta Wiedźmina 3 na Steam została zaktualizowana. Najpierw społeczność zwróciła uwagę na odświeżone logo gry. Chociaż sama zmiana ikony nie musi jeszcze oznaczać wielkiej zapowiedzi, później pojawiły się kolejne tropy. Wczytywanie ramki mediów.

Jeden z użytkowników serwisu X zauważył, że zaktualizowano również umowę EULA gry. Dla części fanów jest to szczególnie interesujący sygnał, ponieważ podobna sytuacja miała miejsce przed premierą dodatku Krew i Wino. Według społeczności aktualizacje tego typu często pojawiają się tuż przed większymi ogłoszeniami lub publikacją nowych treści. Wczytywanie ramki mediów. Wielu graczy podkreśla również, że aktywność wokół plików Wiedźmina 3 pojawiła się zaledwie dwa dni przed zaplanowanym streamem oraz spotkaniem inwestorskim CD Projekt Red. Z tego powodu internet błyskawicznie zapełnił się teoriami dotyczącymi nowego DLC. Według wcześniejszych przecieków za rozszerzenie może odpowiadać studio Fool’s Theory, które pracuje obecnie nad remake’iem pierwszego Wiedźmina. Nieoficjalne informacje sugerują, że nowa historia miałaby połączyć wydarzenia z Wiedźmina 3 i Wiedźmina 4, przygotowując grunt pod kolejną odsłonę serii.

