Ostra reakcja giełdy na zapowiedź Wiedźmina 3: Pieśni przeszłości. Inwestorzy rozczarowani ogłoszeniem?

Gracze świętują, ale inwestorzy mają na to zupełnie inną perspektywę.

CD Projekt Red oficjalnie ogłosiło powstanie dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości, czyli trzeciego rozszerzenia przygód Geralta z Rivii. Chociaż studio pierwotnie planowało ujawnić DLC na specjalnej transmisji na żywo, która odbędzie się jutro, to przez wyciek, już dzisiaj zdecydowali się zapowiedzieć nadchodzący nowy dodatek. W momencie, gdy gracze świętują powrót do świata Kontynentu i kolejnej historii Białego Wilka, tak inwestorzy zdają się nie być zadowoleni z ogłoszenia. Nowy dodatek do Wiedźmina 3 potwierdzony, a kurs CDP Red w dół. Inwestorzy rozczarowani premierą DLC? Jeszcze wczoraj sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyceną akcji CD Projekt na poziomie 252 zł. Dzisiaj rano kurs zaczął rosnąć, jakby inwestorzy spodziewali się głośnej zapowiedzi i jeszcze o 9:50 kurs wynosił aż 259,80 zł. W momencie ogłoszenia Wiedźmina 3 – Pieśni przeszłości cena wynosiła 256,60 zł, aby chwilę później wzrosnąć do nawet 261,20 zł. Następnie kurs zaczął drastycznie spadać i o 11:24 wynosił 237 zł, co stanowiło spadek o prawie 6%.

Kilka minut później kurs akcji CD Projekt wzrósł do 245 zł, aby znów spaść. Obecnie, na godzinę 12:08 kurs wynosi 240 zł. Jaka może być przyczyna tak drastycznego spadku wyceny akcji polskiej spółki? Możemy jedynie gdybać, ale prawdopodobnie chodzi o termin premiery Pieśni przeszłości. Według wcześniejszych doniesień dodatek miał zadebiutować najpierw w maju, a później jesienią tego roku. Inwestorzy mogli więc oczekiwać wydania rozszerzenia jeszcze w 2026 roku, ale ostatecznie DLC do Wiedźmina 3 pojawi się na rynku dopiero w 2027 roku.

CD Projekt nie ma jednak powodów do zmartwień. Oprócz zapowiedzianego właśnie Wiedźmina 3 – Pieśni przeszłości, firma pracuje również nad Wiedźminem 4, Cyberpunkiem 2, Wiedźminem Remake, a także grą we własnym IP. Dodatkowo jutro poznamy nowy raport finansowy firmy, który dodatkowo może uspokoić inwestorów i uregulować kurs akcji. Trzeba jednak zauważyć, że wiele spółek na warszawskiej giełdzie notuje dzisiaj większe i mniejsze spadki cen akcji. CD Projekt nie jest więc żadnym wyjątkiem. Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości zaoferuje zupełnie nową przygodę Geralta z Rivii. Szczegóły fabularne dodatku nie są jeszcze znane, a jedyne co wiadomo, to że dodatek zmierza na komputery osobiste i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. CD Projekt Red poinformowało również o zaktualizowaniu wymagań sprzętowych gry oraz nadchodzącego rozszerzenia.

