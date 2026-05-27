CD Projekt studzi emocje fanów. Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości nie pojawią się na czwartkowym streamie

CD Projekt RED dopiero co zapowiedział transmisję, która odbędzie się z okazji 10. rocznicy wydania dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Krew i Wino . To właśnie podczas niej polskie studio planowało potwierdził powielane od miesięcy plotki o mitycznym trzecim rozszerzeniu. Pech chciał jednak, że przypadkowo informacja przedwcześnie znalazła się w REDLauncherze. Nim REDOM udało się ją usunąć, screeny zaczęły krążyć po sieci. Co prawda niektórzy poddawali je pod wątpliwości, ale mleko się rozlało. Dziś ujawniono, że nowe DLC faktycznie istnieje i nadejdzie w 2027 roku .

Mimo to były nadzieje, że mimo wszystko Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości zagoszczą podczas rocznicowego streamu, a sami deweloperzy opowiedzą nam nieco więcej o nowej przygodzie Geralta. Jednak nic z tego. CD Projekt RED oficjalnie ogłosił, iż transmisja dotyczyć będzie wyłącznie Krwi i Wina. Nie mamy zatem co spodziewać się żadnych nowych materiałów czy też informacji na temat trzeciego dodatku. Na to musimy jeszcze poczekać, bo REDZI obiecali, iż wrócą do tematu latem. A lato już się zbliża, wydaje się więc, że nie będzie to specjalnie długie oczekiwanie.