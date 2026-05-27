CD Projekt studzi emocje fanów. Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości nie pojawią się na czwartkowym streamie

Mimo to były nadzieje, że mimo wszystko Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości zagoszczą podczas rocznicowego streamu, a sami deweloperzy opowiedzą nam nieco więcej o nowej przygodzie Geralta. Jednak nic z tego. CD Projekt RED oficjalnie ogłosił, iż transmisja dotyczyć będzie wyłącznie Krwi i Wina. Nie mamy zatem co spodziewać się żadnych nowych materiałów czy też informacji na temat trzeciego dodatku. Na to musimy jeszcze poczekać, bo REDZI obiecali, iż wrócą do tematu latem. A lato już się zbliża, wydaje się więc, że nie będzie to specjalnie długie oczekiwanie.
Ponieważ ta transmisja dotyczy wyłącznie dodatku Krew i Wino, Toussaint oraz jego mieszkańców, nie będziemy pokazywać niczego nowego z nadchodzącego rozszerzenia Pieśni Przeszłości. Bądźcie czujni, więcej informacji pojawi się pod koniec lata – możemy wyczytać we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych serii Wiedźmin.
Transmisja z okazji 10. rocznicy premiery dodatku Krew i Wino będzie mieć miejsce 28 maja 2026 roku o godzinie 17:00. Poprowadzą ją Amelia “Lilayah” Kołat oraz Laura Garrido, którym towarzyszyć będą nieujawnieni jeszcze goście.
