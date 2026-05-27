Zaloguj się lub Zarejestruj

CD Projekt studzi emocje fanów. Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości nie pojawią się na czwartkowym streamie

Maciej Petryszyn
2026/05/27 20:30
0
0

Po wielu miesiącach plotek trzeci dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon został ujawniony. Co jednak pokrzyżowało nieco plany twórców.

O istnieniu Pieśni Przeszłości pierwotnie mieliśmy dowiedzieć się dopiero 28 maja. Przy okazji specjalnego streamu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości

Tylko Krew i Wino, bez Pieśni przeszłości

CD Projekt RED dopiero co zapowiedział transmisję, która odbędzie się z okazji 10. rocznicy wydania dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Krew i Wino. To właśnie podczas niej polskie studio planowało potwierdził powielane od miesięcy plotki o mitycznym trzecim rozszerzeniu. Pech chciał jednak, że przypadkowo informacja przedwcześnie znalazła się w REDLauncherze. Nim REDOM udało się ją usunąć, screeny zaczęły krążyć po sieci. Co prawda niektórzy poddawali je pod wątpliwości, ale mleko się rozlało. Dziś ujawniono, że nowe DLC faktycznie istnieje i nadejdzie w 2027 roku.

Mimo to były nadzieje, że mimo wszystko Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości zagoszczą podczas rocznicowego streamu, a sami deweloperzy opowiedzą nam nieco więcej o nowej przygodzie Geralta. Jednak nic z tego. CD Projekt RED oficjalnie ogłosił, iż transmisja dotyczyć będzie wyłącznie Krwi i Wina. Nie mamy zatem co spodziewać się żadnych nowych materiałów czy też informacji na temat trzeciego dodatku. Na to musimy jeszcze poczekać, bo REDZI obiecali, iż wrócą do tematu latem. A lato już się zbliża, wydaje się więc, że nie będzie to specjalnie długie oczekiwanie.

Ponieważ ta transmisja dotyczy wyłącznie dodatku Krew i Wino, Toussaint oraz jego mieszkańców, nie będziemy pokazywać niczego nowego z nadchodzącego rozszerzenia Pieśni Przeszłości. Bądźcie czujni, więcej informacji pojawi się pod koniec lata – możemy wyczytać we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych serii Wiedźmin.

GramTV przedstawia:

Transmisja z okazji 10. rocznicy premiery dodatku Krew i Wino będzie mieć miejsce 28 maja 2026 roku o godzinie 17:00. Poprowadzą ją Amelia “Lilayah” Kołat oraz Laura Garrido, którym towarzyszyć będą nieujawnieni jeszcze goście.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
DLC
dodatek
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
rozszerzenie
The Witcher 3: Wild Hunt
transmisja
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112