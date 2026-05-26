Cyberpunk: Edgerunners 2 nadchodzi. CD Projekt Red ogłosiło nowy pokaz, który zdradzi kolejne szczegóły anime

Już w czerwcu możemy spodziewać się nowych informacji o drugim sezonie Cyberpunk: Edgerunners.

Kontynuacja hitowego anime z 2022 roku została oficjalnie zapowiedziana podczas Anime Expo 2025, kiedy twórcy ujawnili plakat, logo nowej serii oraz krótki zwiastun. Warto jednak przypomnieć, że pierwsze sygnały dotyczące rozbudowy uniwersum pojawiły się jeszcze we wrześniu 2024 roku podczas wydarzenia Geeked Week organizowanego przez Netflixa.

Fani uniwersum Cyberpunka mogą szykować się na powrót do Night City. Netflix, CD Projekt Red oraz Studio TRIGGER potwierdzili obecność na Anime Expo 2026, gdzie po raz pierwszy pokażą nowe materiały z wyczekiwanego Cyberpunk: Edgerunners 2. Panel poświęcony produkcji odbędzie się już 3 lipca w Los Angeles.

CD Projekt Red przekazał, że specjalny panel dotyczący Cyberpunk: Edgerunners 2 odbędzie się w Crypto.com Arena w Los Angeles 3 lipca 2026 roku o godzinie 19:30 czasu lokalnego, czyli 4 lipca o 4:30 naszego czasu. Wydarzenie poprowadzi popularny twórca internetowy Danny Motta. Na scenie pojawią się również showrunner Bartosz Sztybor, producentka wykonawcza Saya Elder z CD Projekt Red, a także reżyser Kai Ikarashi ze studia TRIGGER.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym uczestnicy wydarzenia mają poznać kulisy powstania pierwszego sezonu oraz dowiedzieć się więcej o odbiorze serialu przez widzów. Następnie twórcy skupią się na nowej odsłonie anime i procesie jej tworzenia.

Największą atrakcją panelu ma być jednak „ekskluzywne bliższe spojrzenie” na nową historię osadzoną w Night City. Na ten moment nie wiadomo, czy chodzi o pierwszy teaser, fragment serialu, projekty postaci czy pełnoprawny zwiastun. Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to największa aktualizacja dotycząca Cyberpunk: Edgerunners 2 od czasu oficjalnego ogłoszenia projektu.

Na oficjalnym profilu Cyberpunk: Edgerunners w serwisie X pojawiła się również specjalna zapowiedź wydarzenia:

Cyberpunk: Edgerunners 2 zmierza na Anime Expo 2026! Dołączcie do nas podczas pierwszego spojrzenia na nową, samodzielną historię z Night City oraz dyskusji zza kulis z twórcami odpowiedzialnymi za serial. Spotkanie poprowadzi Danny Motta, a udział wezmą reżyser Kai Ikarashi, showrunner Bartosz Sztybor, producentka wykonawcza Saya Elder oraz specjalni goście. Widzimy się podczas Anime Expo 3 lipca o godzinie 19:30 czasu PT w Crypto.com Arena.

