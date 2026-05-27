Co łączy No Man's Sky i World of Warcraft? Zapewne zapowiedziane nowe rozszerzenie!

Do No Man’s Sky trafi nowe rozszerzenie, które wprowadzi aktywność przywodzącą na myśl kultowe World of Warcraft.

No Man's Sky zbliża się już do swojej dziesiątej rocznicy, a studio Hello Games wciąż nie zwalnia tempa i regularnie rozwija swoją kosmiczną produkcję o kolejne duże aktualizacje. Co więcej, dzieje się to równolegle z pracami nad nowym ambitnym projektem studia zatytułowanym Light No Fire. Do No Man’s Sky trafi nowe rozszerzenie Rok 2026 okazał się wyjątkowo intensywny dla fanów No Man’s Sky. Pierwsza duża aktualizacja wydana w lutym wprowadziła między innymi Gravity Gun oraz pojazdy ciężarowe. Drugi update całkowicie zmienił charakter rozgrywki, dodając system łapania stworzeń wyraźnie inspirowany serią Pokemon. Teraz twórcy poszli o krok dalej i zapowiedzieli kolejne ogromne rozszerzenie zatytułowane The Swarm. Tym razem inspiracją wydaje się być World of Warcraft oraz klasyczne rajdy MMO nastawione na współpracę społeczności graczy.

W opisie aktualizacji Hello Games zdradziło, że nad planetami pojawiło się “coś nowego, ogromnego i złowieszczego”, czego gracze wcześniej jeszcze nie widzieli. Studio podkreśla, że rozwiązanie zagadki będzie wymagało wspólnego wysiłku całej społeczności. Po uruchomieniu gry gracze przejdą specjalny test osobowości, który przypisze ich do jednej z trzech frakcji. Każda z nich będzie musiała współpracować, planować strategie i rywalizować w walce przeciwko Hive of Glass, nowemu zagrożeniu określanemu jako egzystencjalne niebezpieczeństwo dla całego wszechświata gry. Wszystko wskazuje na to, że Hive of Glass będzie pełnić rolę ogromnego rajdu przypominającego te znane z MMO pokroju World of Warcraft. Twórcy zapowiadają widowiskowe, intensywne starcia, które mogą przywoływać skojarzenia również z Helldivers 2. Choć duża część walk rozgrywać się będzie w przestrzeni kosmicznej, gracze nadal będą musieli regularnie lądować na planetach. Hello Games wyjaśnia, że na powierzchni światów pojawią się nowe aktywności związane z badaniem i szabrowaniem wraków zestrzelonych dronów przy użyciu Gravity Guna dodanego wcześniej w tym roku.

Rozbite maszyny będzie można odzyskiwać i analizować, a na planetach pojawią się także mniejsze roje przeciwników do pokonania. Gracze będą sabotować sieci Hive oraz odkrywać tajemnice pochodzenia nowego zagrożenia i jego słabości, dzieląc się zdobytymi informacjami z innymi uczestnikami rebelii. Samo Hive of Glass zostało opisane przez twórców jako konstrukcja przypominająca Gwiazdę Śmierci z Star Wars, czyli ogromny, budzący grozę obiekt dominujący nad planetami. Za udział w wydarzeniu i sukcesy w walce gracze otrzymają nowe nagrody, w tym pełny zestaw pancerza, nowy karabin, jetpack oraz dodatkowe niespodzianki, których studio na razie jeszcze nie ujawniło. Zobaczcie zwiastun dodatku: