Gothic Remake z wielką premierą w Warszawie. Fani spotkają twórców i aktorów

Radosław Krajewski
2026/05/27 10:40
THQ Nordic przygotowało premierowe wydarzenia z okazji wydania remake’u Gothica.

Powrót jednej z najbardziej kultowych marek w historii polskiego gamingu zostanie uczczony specjalnym wydarzeniem dla fanów. Już 5 czerwca o godzinie 16:00 w salonie Empik przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie odbędzie się premierowy event związany z Gothic Remake.

Organizatorzy zapowiadają spotkanie pełne atrakcji dla miłośników legendarnej serii. Na miejscu pojawią się twórcy odpowiedzialni za odświeżenie kultowego uniwersum, a także aktorzy dubbingowi związani z projektem. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o kulisach powstawania świata zza magicznej bariery oraz procesie tworzenia bohaterów, którzy od lat są symbolem marki Gothic.

W programie wydarzenia przewidziano panel dyskusyjny z udziałem developerów i aktorów, pokaz cosplay inspirowany światem gry, a także możliwość zdobycia autografów na premierowych egzemplarzach Gothic Remake. Dla fanów przygotowano również specjalną strefę selfie.

Wstęp na wydarzenie będzie całkowicie darmowy. Organizatorzy podkreślają, że event ma być okazją do wspólnego świętowania powrotu kultowego tytułu, który przez lata zyskał ogromną popularność wśród polskich graczy i do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier RPG na rynku.

Wszystkie niezbędne informacje o imprezie towarzyszącej premierze Gothic Remake znajdziecie na Facebooku.

Gothic Remake

