Gothic Remake z wielką premierą w Warszawie. Fani spotkają twórców i aktorów

Powrót jednej z najbardziej kultowych marek w historii polskiego gamingu zostanie uczczony specjalnym wydarzeniem dla fanów. Już 5 czerwca o godzinie 16:00 w salonie Empik przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie odbędzie się premierowy event związany z Gothic Remake.

Gothic Remake – w Warszawie odbędzie się impreza z okazji premiery gry

Organizatorzy zapowiadają spotkanie pełne atrakcji dla miłośników legendarnej serii. Na miejscu pojawią się twórcy odpowiedzialni za odświeżenie kultowego uniwersum, a także aktorzy dubbingowi związani z projektem. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o kulisach powstawania świata zza magicznej bariery oraz procesie tworzenia bohaterów, którzy od lat są symbolem marki Gothic.