Wyścigowa gra od Maverick Games w końcu zostanie pokazana. Co już wiemy o tej produkcji?

Wygląda na to, że w końcu zobaczymy tajemniczą grę wyścigową od studia Maverick Games.

Studio Maverick Games szykuje się do oficjalnej prezentacji swojej pierwszej wysokobudżetowej gry wyścigowej AAA. Wszystko wskazuje na to, że produkcja zostanie ujawniona już w przyszłym tygodnium a dokładnie 2 czerwca. Twórcy opublikowali na swoim kanale YouTube transmisję na żywo przedstawiającą zaparkowanego Fiata Multiplę. Na zagłówku samochodu widoczny jest licznik odliczający czas właśnie do 2 czerwca, co praktycznie potwierdza termin prezentacji gry. Czas na prezentację gry wyścigowej od Maverick Games Wspomniana data nie jest przypadkowa. Początek czerwca będzie wyjątkowo gorącym okresem dla branży gier. W najbliższych dniach odbędą się między innymi pokazy State of Play, Summer Game Fest oraz Xbox Games Showcase zaplanowany na 8 czerwca. Wszystko sugeruje więc, że Maverick Games chce wykorzystać medialny szum wokół największych wydarzeń gamingowych roku.

Od kilku tygodni studio stopniowo podgrzewa atmosferę wokół swojego projektu. W mediach społecznościowych pojawiały się kolejne screeny prezentujące bardzo szczegółowo wykonane modele samochodów, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz kabiny. Najnowsza grafika przedstawia przód Porsche 911 Turbo generacji 930. Jeszcze więcej wskazówek dotyczących klimatu gry pojawiło się w innym teaserze. Założyciel i Creative Director studia, Mike Brown, trzyma na nim grafikę przypominającą zrzut ekranu z gry, przedstawiający malownicze nadmorskie drogi. Uwagę fanów zwrócił również odświeżacz powietrza z napisem “R1K Riviera”, co może sugerować, że akcja gry zostanie osadzona na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. To miejsce nie jest zresztą przypadkowe. Mike Brown pracował wcześniej jako Game Designer przy Forza Horizon 2, którego akcja również rozgrywała się właśnie w tej części Europy. Na ten moment nie ujawniono jeszcze oficjalnego tytułu gry ani szczegółów dotyczących rozgrywki. Wszystko wskazuje jednak na to, że pierwszy pełnoprawny zwiastun zostanie pokazany już w przyszłym tygodniu.

W marcu Mike Brown zdradził, że debiutancka produkcja Maverick Games weszła już w fazę postprodukcji. Gra ma być “content complete”, czyli zawierać już całą docelową zawartość, a także być w pełni grywalna. W tamtym czasie trwały również prace nad trailerem zapowiadającym projekt. Brown przyznał w jednym z podcastów, że przygotowywanie zwiastuna było dla zespołu ciekawym doświadczeniem. Jak stwierdził, mimo że gra jest już ukończona pod względem zawartości i można w nią normalnie grać, wiele elementów nadal wymaga dodatkowego dopracowania wizualnego. Twórcy zaczęli również sugerować, że tryb multiplayer ma wyróżniać się czymś nietypowym. Brown wyjaśnił, że część mechanik została zaprojektowana wokół bezpośredniej komunikacji między graczami, przez co osoby dołączające do zabawy bez wcześniejszego kontekstu mogły mieć problem ze zrozumieniem zasad i systemów punktacji. Według niego wiele aspektów projektu funkcjonowało początkowo “werbalnie” podczas testów, ale zespół musiał nauczyć się odpowiednio przedstawiać te informacje bezpośrednio w interfejsie gry. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2024 roku, dwa lata po założeniu studia Maverick Games. Produkcja opisywana jest jako “fabularna gra wyścigowa z otwartym światem” tworzona jest z myślą o PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Początkowo wydawcą projektu miało zostać Amazon Games, jednak obie firmy zakończyły współpracę. Mimo rozstania Maverick Games zachowało prawa do marki i uniwersum gry. Studio nie ujawniło jeszcze, czy znalazło nowego wydawcę.