Wiedźmin 3: Pieśń przeszłości to nie DLC, ale pełnoprawny dodatek. CDP Red potwierdza zawartość „zapewniającą wiele godzin rozgrywki”

To prawdziwe. Nadchodzi. I po raz ostatni — to nie DLC, to dodatek!
Łukaszewski wyjaśnił również, jak studio rozumie różnicę pomiędzy klasycznym DLC a dużym rozszerzeniem fabularnym. Według CD Projekt Red darmowe DLC oznaczają przede wszystkim niewielkie dodatki, takie jak stroje lub kosmetyczne elementy wyposażenia. Pieśni przeszłości mają natomiast zaoferować rozbudowaną historię, nowych bohaterów i wiele godzin rozgrywki.
Jasne! Dla nas w CDPR dodatki DLC to małe kawałki treści, które wydajemy za darmo — jak dodatkowe stroje do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Rozszerzenia z kolei to duże kawałki treści oferujące mnóstwo godzin rozgrywki, w tym nową fabułę, postacie itp.
Do sprawy odnieśli się także deweloperzy bezpośrednio związani z serią. Sebastian Kalemba, reżyser nadchodzącego Wiedźmina 4 oraz główny animator Wiedźmina 3, przyznał, że historia nowego dodatku jest dla niego wyjątkowo ważna.
Co tu dużo mówić… to jedna z tych historii, którą osobiście trzymam bardzo blisko serca i naprawdę nie mogę się doczekać, aż jej doświadczysz.
Kalemba podkreślił również ogromne zaangażowanie zespołu pracującego nad rozszerzeniem:
Zespoły po obu stronach włożyły w nią niewiarygodną ilość pasji, a ja jestem naprawdę podekscytowany, że znów wrócisz na Ścieżkę razem z Geraltem.
Podobne emocje towarzyszą Philippowi Weberowi, projektantowi misji przy Wiedźminie 3. Twórca przyznał, że studio od dawna chciało jeszcze raz wrócić do kultowej produkcji.
Wiele z Was już to zgadło: chcieliśmy jeszcze raz wrócić do Wiedźmina 3! Historia Pieśni przeszłości jest bliska memu sercu i mam nadzieję, że Wy również ją pokochacie.
Nasi przyjaciele z Fool’s Theory mają w swoich szeregach prawdziwych weteranów Wiedźmina, więc możecie być pewni, że to będzie świetne!
Oficjalna zapowiedź dodatku pojawiła się wcześniej, niż planowało studio. Marcin Momot, dyrektor ds. społeczności w CD Projekt Red, ujawnił, że rozszerzenie miało zostać pokazane dopiero podczas kolejnej transmisji na żywo. Wszystko zmienił jednak poranny przeciek w launcherze.
Czasem sprawy nie idą tak, jak zaplanowałeś, ale takie jest życie.
Pierwotnie planowaliśmy ujawnić to jutro. Najważniejsze jest to, że dobra wiadomość jest już na zewnątrz i mamy nadzieję, że cieszysz się z tego ujawnienia.
Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się z tobą większą ilością informacji pod koniec lata.
Głos zabrał również Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt Red. Deweloper potwierdził, że plotki okazały się prawdziwe i Geralt faktycznie powróci w nowej historii. Na kolejne konkrety gracze będą jednak musieli jeszcze poczekać.
Poprosiłeś mnie, żebym mrugnął, żeby dać znak, jeśli istnieje. Cóż, istnieje… I to historia, w której dobry stary Geralt z Wiedźmina 3 wraca na szlak po raz kolejny. Więcej w odpowiednim czasie.
