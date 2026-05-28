Wiedźmin 3: Pieśń przeszłości to nie DLC, ale pełnoprawny dodatek. CDP Red potwierdza zawartość „zapewniającą wiele godzin rozgrywki”

Trzecie rozszerzenie do Wiedźmina powinno być równie wielkie, jak Serce z kamienia oraz Krew i wino.

Twórcy nadal nie zdradzili szczegółów dotyczących fabuły czy dokładnej skali projektu i nie zamierzają tego zrobić również podczas zapowiedzianego na dzisiaj streama. Jednak Marcin Łukaszewski, menadżer społeczności, wyraźnie podkreślił, że Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości nie będzie pomniejszym DLC. Przedstawiciel studia odniósł się do pojawiających się w sieci wątpliwości i zaznaczył, że nadchodzący dodatek to pełnoprawne rozszerzenie fabularne.

CD Projekt Red oficjalnie potwierdziło trzeci dodatek fabularny do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Rozszerzenie zatytułowane Pieśni przeszłości zadebiutuje w 2027 roku na komputerach osobistych, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox Series X/S. Gracze ponownie wcielą się w Geralta z Rivii i wyruszą na zupełnie nową przygodę na wiedźmińskim szlaku.

To prawdziwe. Nadchodzi. I po raz ostatni — to nie DLC, to dodatek!

Łukaszewski wyjaśnił również, jak studio rozumie różnicę pomiędzy klasycznym DLC a dużym rozszerzeniem fabularnym. Według CD Projekt Red darmowe DLC oznaczają przede wszystkim niewielkie dodatki, takie jak stroje lub kosmetyczne elementy wyposażenia. Pieśni przeszłości mają natomiast zaoferować rozbudowaną historię, nowych bohaterów i wiele godzin rozgrywki.

Jasne! Dla nas w CDPR dodatki DLC to małe kawałki treści, które wydajemy za darmo — jak dodatkowe stroje do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Rozszerzenia z kolei to duże kawałki treści oferujące mnóstwo godzin rozgrywki, w tym nową fabułę, postacie itp.

Pierwsze informacje sugerują, że projekt rzeczywiście będzie dużym rozszerzeniem. Według ujawnionych wymagań Wiedźmin 3 wraz z dodatkiem Pieśni przeszłości ma potrzebować aż 70 GB wolnego miejsca na dysku, co może wskazywać na wyjątkowo rozbudowaną zawartość.

Do sprawy odnieśli się także deweloperzy bezpośrednio związani z serią. Sebastian Kalemba, reżyser nadchodzącego Wiedźmina 4 oraz główny animator Wiedźmina 3, przyznał, że historia nowego dodatku jest dla niego wyjątkowo ważna.

Co tu dużo mówić… to jedna z tych historii, którą osobiście trzymam bardzo blisko serca i naprawdę nie mogę się doczekać, aż jej doświadczysz. Kalemba podkreślił również ogromne zaangażowanie zespołu pracującego nad rozszerzeniem: Zespoły po obu stronach włożyły w nią niewiarygodną ilość pasji, a ja jestem naprawdę podekscytowany, że znów wrócisz na Ścieżkę razem z Geraltem.

Podobne emocje towarzyszą Philippowi Weberowi, projektantowi misji przy Wiedźminie 3. Twórca przyznał, że studio od dawna chciało jeszcze raz wrócić do kultowej produkcji.

Wiele z Was już to zgadło: chcieliśmy jeszcze raz wrócić do Wiedźmina 3! Historia Pieśni przeszłości jest bliska memu sercu i mam nadzieję, że Wy również ją pokochacie. Nasi przyjaciele z Fool’s Theory mają w swoich szeregach prawdziwych weteranów Wiedźmina, więc możecie być pewni, że to będzie świetne!

