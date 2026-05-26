Po 23 latach kultowe RPG doczekało się naprawy poważnego błędu. Twórcy dodali również osiągnięcia

Gra powróciła na Steam w ubiegłym roku, ale nawet odświeżone wydanie zawierało irytujący błąd.

Fani klasycznych RPG-ów mogą mieć powód do powrotu do jednej z najbardziej kultowych produkcji osadzonych w uniwersum Dungeons & Dragons. Świątynia pierwotnego zła od studia Troika Games, która pierwotnie zadebiutowała jeszcze w 2003 roku, otrzymało nową aktualizację dla wersji Steam, która miała swoją premierę pod koniec ubiegłego roku. Patch nie tylko dodaje osiągnięcia, ale również eliminuje błąd związany z punktami doświadczenia, który od lat sprawiał problemy graczom. Świątynia pierwotnego zła – po 23 latach załatano problem z punktami doświadczenia Świątynia pierwotnego zła było jedną z najbardziej wiernych adaptacji zasad trzeciej edycji Dungeons & Dragons. Produkcja przenosiła do świata gry klasyczną papierową kampanię i mocno stawiała na zgodność z zasadami stołowego RPG. Wielu graczy do dziś dobrze wspomina między innymi eksplorację Hommlet czy pirackiej osady Nulb, choć sam finałowy loch był przez część społeczności uznawany za przesadnie rozbudowany. Paradoksalnie również to miało oddawać ducha klasycznych sesji D&D.

W ubiegłym roku SNEG odświeżyło grę i ponownie wprowadziło ją na platformę Steam, dodając kilka usprawnień. Jedną z najczęściej pojawiających się próśb były osiągnięcia, które ostatecznie trafiły do produkcji w najnowszej aktualizacji. Twórcy poinformowali, że większość zdobytych wcześniej achievementów odblokuje się automatycznie po wczytaniu zapisu gry. Wyjątkiem są osiągnięcia powiązane z odwiedzaniem konkretnych lokacji.

Dużo ważniejszą zmianą dla weteranów może być jednak poprawka dotycząca zdobywania doświadczenia. Chociaż oryginalnie gra posiadała limit poziomów ustawiony na dziesiątym poziomie postaci, gracze nadal powinni otrzymywać punkty doświadczenia po osiągnięciu tego pułapu. Miało to ogromne znaczenie dla postaci zajmujących się tworzeniem magicznych przedmiotów. W zasadach Dungeons & Dragons 3. edycji crafting wymagał bowiem wydawania punktów doświadczenia. Oznaczało to, że magowie tworzący zwoje lub inne magiczne przedmioty potrzebowali stałego dopływu XP. Przez błąd obecny w grze rozwój takich postaci po osiągnięciu limitu poziomów stawał się praktycznie bezsensowny. Najnowszy patch wreszcie rozwiązuje ten problem. Aktualizacja poprawia również działanie zaklęcia Melf's Acid Arrow, które ma teraz zadawać obrażenia zgodnie z pierwotnymi założeniami twórców. Dodatkowo usprawniono usuwanie klątw, dzięki czemu korzystanie ze zwojów i zaklęć odpowiedzialnych za zdejmowanie negatywnych efektów powinno działać znacznie pewniej.

