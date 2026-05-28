Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości w pierwszym teaserze. Geralt wraca na szlak

Wczoraj CD Projekt Red oficjalnie zapowiedziało Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości, czyli trzeci dodatek do kultowej gry RPG. Potwierdzono w nim, że głównym bohaterem będzie Geralt, a premiery możemy spodziewać się w przyszłym roku. Chociaż podczas dzisiejszej transmisji na żywo nie powinniśmy spodziewać się żadnych nowych informacji o rozszerzeniu, to polskie studio podgrzewa atmosferę i właśnie udostępnili pierwszą zapowiedź wideo nadchodzącego dodatku do Wiedźmina 3.

Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości – pierwszy teaser nadchodzącego dodatku obiecuje powrót Geralta

Teaser nie prezentuje żadnych nowych szczegółów dotyczących Pieśni przeszłości. Możemy jedynie zobaczyć, jak Geralt zmierza do swojej winnicy Corvo Bianco, wypowiadając słowa: „Znowu tu jesteśmy”, po czym możemy zobaczyć logo nowego dodatku do Wiedźmina 3. Pod logiem pojawia się również napis: „Geralt powraca na szlak”, co jest kolejnym potwierdzeniem, że Biały Wilk będzie głównym bohaterem rozszerzenia. Materiał zobaczycie poniżej.