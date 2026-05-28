Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości w pierwszym teaserze. Geralt wraca na szlak

Radosław Krajewski
2026/05/28 13:15
CD Projekt Red wypuściło pierwszą zapowiedź wideo nowego dodatku do Wiedźmina 3.

Wczoraj CD Projekt Red oficjalnie zapowiedziało Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości, czyli trzeci dodatek do kultowej gry RPG. Potwierdzono w nim, że głównym bohaterem będzie Geralt, a premiery możemy spodziewać się w przyszłym roku. Chociaż podczas dzisiejszej transmisji na żywo nie powinniśmy spodziewać się żadnych nowych informacji o rozszerzeniu, to polskie studio podgrzewa atmosferę i właśnie udostępnili pierwszą zapowiedź wideo nadchodzącego dodatku do Wiedźmina 3.

Teaser nie prezentuje żadnych nowych szczegółów dotyczących Pieśni przeszłości. Możemy jedynie zobaczyć, jak Geralt zmierza do swojej winnicy Corvo Bianco, wypowiadając słowa: „Znowu tu jesteśmy”, po czym możemy zobaczyć logo nowego dodatku do Wiedźmina 3. Pod logiem pojawia się również napis: „Geralt powraca na szlak”, co jest kolejnym potwierdzeniem, że Biały Wilk będzie głównym bohaterem rozszerzenia. Materiał zobaczycie poniżej.

Warto wspomnieć, że CD Projekt Red określa Wiedźmina 3: Pieśni przeszłości jako pełnoprawny dodatek, a nie DLC. Tym samym gracze mogą spodziewać się równie rozbudowanego rozszerzenia do gry, jak Serce z kamienia oraz Krew i wino.

Według dostępnych informacji więcej szczegółów o Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości poznamy późnym latem. Możliwe więc, że gra zagości na tegorocznym Gamescomie lub CD Projekt Red zorganizuje własny pokaz, chociażby poprzez transmisję na żywo.

Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

