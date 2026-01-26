Wiedźmin 3 Online za darmo. Gracze drwią z płatnego VR-owego moda

Zawsze marzyło wam się, by wyruszyć na łowy w towarzystwie, ale nie mogliście znaleźć innego wiedźmina, który by wam towarzyszył? Wasze problemy właśnie się skończyły.

Oto bowiem swoją premierę zaliczył mod Witcher Online. W praktyce to modyfikacja, która wprowadza do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon swoisty tryb multiplayer. Witcher Online za darmo, w przeciwieństwie do VR-owego Cyberpunka Dzięki Witcher Online Dziki Gon został wzbogacony o możliwość gry wieloosobowej w oparciu na serwerach. Jak to wygląda w praktyce? Możemy wspólnie przemierzać świat, a nawet wykonywać zadania – zarówno poboczne, jak i fabularne. Całość ma charakter synchroniczny, dzięki czemu możemy np. podejrzeć ekwipunek Geralta towarzyszącego naszemu Geraltowi.

To jeszcze nie koniec. Otóż ogłoszono, iż modyfikacja Witcher Online dostępna jest w całości za darmo. Z jednej strony to nie dziwi, bo przecież takie są wymagania samego CD Projekt RED, które zabrania zarabiania na modach do swoich produkcji. Z drugiej strony głośno było ostatnio o zamieszaniu z projektem, w ramach którego wprowadzono VR do Cyberpunka 2077, a który ukryty był za paywallem. Skłoniło to członków społeczności do drwin z moda wirtualnej rzeczywistości pod postem Pirat Nation: ZA DARMO?! Czy to jest za darmo? Bo ktoś inny miał wcześniej sprawę z powodu moda do Cyberpunka I założę się, że ten mod też jest darmowy. Może się utrzymać w przeciwieństwie do tego VR-owego moda do Cyberpunka I jest za DARMO! Żadnych gównianych opłat!

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy całą sprawę. Otóż Luke Ross, twórca R.E.A.L. VR, w ramach którego można było grać w różne produkcje w VR-ze, otrzymał od CD Projektu roszczenia w związku ze swoją modyfikacją. Polskie studio chciało usunięcia projektu lub też udostępnienia go za darmo. Sam twórca nie zgadzał się z obiekcjami REDÓW i przyznał, iż fani firmy kradną jego twórczość, by go ukarać. Niemniej koniec końców Ross musiał ugiąć się, gdy kolejna firma, tym razem odpowiedzialna za Ghostrunnera, również zgłosiła naruszenie DMCA. W efekcie twórca usunął wszystkie swoje VR-owe prace, obawiając się, że kolejne zgłoszenia sprawią, iż jego konto w serwisie Patreon zostanie zbanowane.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

