Koniec dramy modderskiej. Twórca trybu VR do Cyberpunka 2077 usuwa swoje prace z Patreona po kolejnym zgłoszeniu DMCA

Kontrowersyjny modder usuwa swoje prace po kolejnym zgłoszeniu do DMCA
Twórca moda Cyberpunk 2077 VR, a także szeregu innych modów R.E.A.L VR, usunął swoje prace z Patreona po otrzymaniu kolejnego zgłoszenia DMCA. Tym razem pochodziło ono od 505 Games, czyli twórców Ghostrunnera. Luke Ross, autor wielu modów VR do gier takich jak Elden Ring, Cyberpunk 2077, Days Gone i innych, opisał sytuację w poście na Patreonie skierowanym do swoich fanów. Napisał w nim między innymi:
Prawo DMCA jest sformułowane w taki sposób, że daje ogromną władzę dużym firmom, które wystarczy, że napiszą na kartce, iż “wierzą”, że ich prawa autorskie zostały naruszone, aby zlikwidować wszystko, co im się nie podoba i jednocześnie dać nieskończone kłopoty twórcom takim jak ja, którzy jedyną drogą sądową muszą ponosić ogromne koszty procesu. W świetle powyższego zmuszony jestem do natychmiastowego działania. Wszystkie wersje modów oraz powiązane posty dotyczące naszej wspólnej pracy przez lata zostaną wycofane, aby nie było podstaw do dalszych roszczeń. Ponieważ nie mogę uniemożliwić subskrypcji bez zamknięcia konta, jasno informuję na stronach About i Welcome, że nowe subskrypcje będą jedynie wsparciem finansowym i nie dadzą dostępu do ponad 40 konwersji w tym momencie.
GramTV przedstawia:
Luke Ross wyjaśnił też, że jego konto Patreon jest zagrożone zamknięciem z powodu powtarzających się zgłoszeń DMCA, co ostatecznie skłoniło go do usunięcia wszystkich swoich modów VR z platformy.