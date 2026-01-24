Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec dramy modderskiej. Twórca trybu VR do Cyberpunka 2077 usuwa swoje prace z Patreona po kolejnym zgłoszeniu DMCA

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/24 17:00
Twórca moda VR do Cyberpunka 2077 postanowił usunąć swoje prace po kolejnym zgłoszeniu DMCA.

Niedawno pisaliśmy o tym, że studio CD Projekt RED usunęło moda VR do Cyberpunka 2077 i poprosiło jego twórcę, aby ten przestał zarabiać na ich własności i ewentualnie udostępnił modyfikację za darmo. Luke Ross, czyli twórca wspomnianego moda, nie zgodził się jednak z taką decyzją. Jego bunt nie trwał jednak długo i w momencie kolejnego zgłoszenia do DMCA, tym razem przez studio 505 Games (Ghostrunner), twórca ugiął się i postanowił usunąć swoje prace z Patreona.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Kontrowersyjny modder usuwa swoje prace po kolejnym zgłoszeniu do DMCA

Twórca moda Cyberpunk 2077 VR, a także szeregu innych modów R.E.A.L VR, usunął swoje prace z Patreona po otrzymaniu kolejnego zgłoszenia DMCA. Tym razem pochodziło ono od 505 Games, czyli twórców Ghostrunnera. Luke Ross, autor wielu modów VR do gier takich jak Elden Ring, Cyberpunk 2077, Days Gone i innych, opisał sytuację w poście na Patreonie skierowanym do swoich fanów. Napisał w nim między innymi:

Prawo DMCA jest sformułowane w taki sposób, że daje ogromną władzę dużym firmom, które wystarczy, że napiszą na kartce, iż “wierzą”, że ich prawa autorskie zostały naruszone, aby zlikwidować wszystko, co im się nie podoba i jednocześnie dać nieskończone kłopoty twórcom takim jak ja, którzy jedyną drogą sądową muszą ponosić ogromne koszty procesu. W świetle powyższego zmuszony jestem do natychmiastowego działania. Wszystkie wersje modów oraz powiązane posty dotyczące naszej wspólnej pracy przez lata zostaną wycofane, aby nie było podstaw do dalszych roszczeń. Ponieważ nie mogę uniemożliwić subskrypcji bez zamknięcia konta, jasno informuję na stronach About i Welcome, że nowe subskrypcje będą jedynie wsparciem finansowym i nie dadzą dostępu do ponad 40 konwersji w tym momencie.

GramTV przedstawia:

Luke Ross wyjaśnił też, że jego konto Patreon jest zagrożone zamknięciem z powodu powtarzających się zgłoszeń DMCA, co ostatecznie skłoniło go do usunięcia wszystkich swoich modów VR z platformy.

Źródło:https://www.eurogamer.net/cyberpunk-2077-vr-mod-creator-removes-works-from-patreon-after-yet-another-dmca-strike

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Renchar
Gramowicz
Dzisiaj 19:06

Twórcy gier dobrze mówią robisz moda to wystawiasz go za darmo, a jak chcesz zarabiać to rób swoją grę. 




