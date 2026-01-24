Koniec dramy modderskiej. Twórca trybu VR do Cyberpunka 2077 usuwa swoje prace z Patreona po kolejnym zgłoszeniu DMCA

Niedawno pisaliśmy o tym, że studio CD Projekt RED usunęło moda VR do Cyberpunka 2077 i poprosiło jego twórcę, aby ten przestał zarabiać na ich własności i ewentualnie udostępnił modyfikację za darmo. Luke Ross, czyli twórca wspomnianego moda, nie zgodził się jednak z taką decyzją. Jego bunt nie trwał jednak długo i w momencie kolejnego zgłoszenia do DMCA, tym razem przez studio 505 Games (Ghostrunner), twórca ugiął się i postanowił usunąć swoje prace z Patreona.

Kontrowersyjny modder usuwa swoje prace po kolejnym zgłoszeniu do DMCA

Twórca moda Cyberpunk 2077 VR, a także szeregu innych modów R.E.A.L VR, usunął swoje prace z Patreona po otrzymaniu kolejnego zgłoszenia DMCA. Tym razem pochodziło ono od 505 Games, czyli twórców Ghostrunnera. Luke Ross, autor wielu modów VR do gier takich jak Elden Ring, Cyberpunk 2077, Days Gone i innych, opisał sytuację w poście na Patreonie skierowanym do swoich fanów. Napisał w nim między innymi: