Ciąg dalszy afery z VR-owym Cyberpunkiem. Twórca moda twierdzi, że fani CDPR postanowili go ukarać

Teraz Luke Ross, czyli twórca R.E.A.L. VR, twierdzi, że ewentualnie mógłby spełnić żądania CD Projektu . Niemniej skala skomplikowania całego przedsięwzięcia powoduje, iż stałoby się to dopiero za jakiś czas. Problemem, zdaniem programisty, może być też złość tych, którzy zapłacili za dostęp, gdyż byliby oni poszkodowani względem tych, którzy dostaną Cyberpunka 2077 w wirtualnej rzeczywistości bezpłatnie.

Przypomnijmy, że CD Projekt RED zażądało usunięcia modyfikacji lub udostępnienia jej za darmo. Twórca nie chciał na to przystać, co poskutkowało usunięciem projektu z serwisu Patreon .

Nie wykluczam tego, że wydam moda dla wszystkich za darmo. Ale to wymagałoby czasu, bo moje oprogramowanie wspiera ponad 40 gier stworzonych na całkowicie odmiennych silnikach, przez co stworzenie wersji wspierającej wyłącznie Cyberpunka 2077 nie jest łatwym zadaniem. Ponadto ludzie, którzy dobrowolnie przekazali swoje pieniądze, by wesprzeć moją działalność, mogą nie być zadowolone, że nagle mod zostanie udostępniony wszystkim tylko dlatego, że zostałem do tego zmuszony.

Jest jednak jeszcze jeden kłopot. Deweloper twierdzi, że całe zamieszanie ściągnęło na niego gniew fanów, którzy z jednej strony obawiają się utraty dostępu do modyfikacji, a z drugiej mszczą się na nim. Owa zemsta ma polegać na tym, że prace Rossa zostały spiracone, a na jego profilu na Patreonie znalazło się wiele nieprzychylnych, a nawet obraźliwych komentarzy.

Twórca R.E.A.L. VR wprost sugeruje, iż jest karany przez wcześniejsze roszczenia polskiego studia:

W pewnym sensie cała dyskusja jest teraz bezprzedmiotowa, bo po niespodziewanym naruszeniu DMCA, przez które mod został siłą usunięty z mojego Patrona, ludzie zaczęli obawiać się, iż stracą VR-owe wsparcie dla swoich ulubionych gier, przez co zaczęli piracić i nielegalnie udostępniać mod w całym internecie. Przy tym bezczelnie twierdzą, że skoro nie przestrzegałem warunków ustalonych przez CDPR, to moja praca to ich uczciwy łup, gdyż powinienem zostać ukarany poprzez skradzenie jej. W pewnym sensie CDPR dostało już to, czego chciało.

Ross cały czas utrzymuje, że CD Projekt nie ma podstaw do roszczeń względem jego pracy, gdyż ta ma nie naruszać żadnych praw deweloperów. Mimo to twórcy Cyberpunka 2077 zablokowali projekt, argumentując to faktem, iż Amerykanin udostępniał modyfikację jedynie odpłatnie, co stanowiło złamanie zasad określonych przez CDPR. Następstwem było usunięcie moda z serwisu Patreon, na którym Ross zarabia na swoich pracach.