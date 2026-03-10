GTA: Carcer City z opóźnioną premierą wersji demo. Gracze szybko nie sprawdzą gry

Fani będą musieli trochę poczekać, aż będą mogli sprawdzić ambitną fanowską modyfikację do gry Rockstar Games.

Grand Theft Auto: San Andreas wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych odsłon serii od studia Rockstar Games. Produkcja z 2004 roku żyje dziś głównie dzięki społeczności modderów, którzy od lat tworzą ambitne produkcje rozszerzające zawartość gry. Jednym z najbardziej intrygujących projektów jest GTA Carcer City, które właśnie zaliczyło niewielkie opóźnienie. Grand Theft Auto: Carcer City z opóźnioną premierą wersji demo Twórcy moda GTA: Carcer City, przygotowywanego jako rozbudowana modyfikacja do Grand Theft Auto: San Andreas, poinformowali o zmianie planów dotyczących premiery wersji demonstracyjnej. Demo projektu miało zostać udostępnione wczoraj, jednak w ostatniej chwili zdecydowano się przesunąć debiut aż o miesiąc.

Aktualnie nowa data premiery wersji demonstracyjnej została wyznaczona na 10 kwietnia. Twórcy nie podali szczegółowych powodów opóźnienia, jednak podkreślono, że dodatkowy czas ma pomóc w dopracowaniu projektu przed udostępnieniem go graczom. Ambicje zespołu pracującego nad GTA Carcer City są bardzo duże. Modyfikacja ma wprowadzić do gry jedno z najbardziej rozbudowanych miast, jakie kiedykolwiek pojawiło się w odsłonach serii z tzw. ery 3D. Niedawno twórcy pochwalili się nowym gameplayem z gry, w tym ulepszoną oprawą graficzną. Akcja projektu rozgrywa się w mrocznym Carcer City znanym z gry Manhunt. Twórcy zapowiadają zupełnie nową historię osadzoną w 2001 roku. Głównym bohaterem będzie były policjant wciągnięty w brutalny świat przestępczy miasta pogrążonego w kryzysie.

Według zapowiedzi Carcer City znajduje się na skraju upadku. Firmy bankrutują, infrastruktura przestaje działać, a kolejne dzielnice przejmują gangi. W takich realiach przetrwanie nie jest oczywiste, a każdy dzień oznacza walkę o wpływy i pieniądze. Świat gry ma być zupełnie nową interpretacją Carcer City, inspirowaną m.in. takimi miastami jak Detroit, Pittsburgh czy Cleveland. Twórcy zapowiadają liczne zniszczone fabryki, niebezpieczne zaułki oraz bary i kluby walczące o przetrwanie w podupadających dzielnicach. Całość ma stworzyć wyjątkowo ponury klimat. Gracze trafią do miasta pełnego gangów, korupcji oraz ludzi próbujących przetrwać w coraz trudniejszych warunkach. W tej rzeczywistości jedyną drogą do sukcesu ma być bezwzględne wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Warto zaznaczyć, że projekt wciąż rozwijany jest bez problemów prawnych. Jak dotąd ani Take-Two Interactive, ani Rockstar Games nie wystosowali wobec twórcy moda żadnego zgłoszenia o łamaniu prawa. Opóźnienie premiery wersji demonstracyjnej nie ma więc związku z potencjalną interwencją właścicieli marki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.