Zaskakujące powroty w finałowym sezonie Wiedźmina. Te postacie znów zobaczymy na ekranie

Geralt znów spotka tych bohaterów na swoim szlaku.

Prace nad piątym i zarazem finałowym sezonem serialu Wiedźmin są już na zaawansowanym etapie postprodukcji. Serial Netflixa, w której główne role grają Liam Hemsworth, Freya Allan oraz Anya Chalotra, zadebiutuje jeszcze w tym roku. Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, do sieci trafiają kolejne informacje dotyczące obsady i postaci, które zobaczymy w ostatnich odcinkach. Wiedźmin – te postacie powrócą w finałowym sezonie serialu Netflixa Okazuje się, że w finałowym sezonie powróci kilku bohaterów, których obecności część widzów mogła się nie spodziewać. Według nowych doniesień w nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy Paula Bulliona w roli rudowłosego wiedźmina Lamberta. Na ekranie pojawi się także Zates Atour, który wciela się w wiedźmina Coena. Obie postacie pojawiły się już wcześniej w serialu, jednak w przypadku Coena jego obecność w piątym sezonie była do tej pory jedyną potwierdzoną.

Powrót tych bohaterów może mieć związek z jedną z najważniejszych bitew znanych z sagi Andrzeja Sapkowskiego. Twórcy serialu przygotowują bowiem własną interpretację bitwy pod Brenną, jednego z kluczowych wydarzeń w historii świata Wiedźmina. Wcześniejsze informacje wskazywały już, że w tej części historii pojawi się również Shani, którą zagra Emily Jo Young, a także krasnolud Yarpen Zigrin w interpretacji Jeremy’ego Crawforda.

To jednak nie koniec niespodzianek. Do obsady powróci także Joseph Payne, który ponownie wcieli się w Jarre’a. Dla wielu fanów może to być zaskakująca decyzja, ponieważ bohater pojawił się wcześniej tylko w jednym odcinku serialu. W literackim pierwowzorze Jarre również brał udział w bitwie pod Brenną, dlatego jego powrót może oznaczać, że twórcy planują szerzej pokazać to wydarzenie. Nie wiadomo jednak, jak dużą rolę odegra w serialowym finale. Tymczasem Danny Woodburn, odtwórca roli Zoltana Chivaya, poinformował niedawno, że zakończył pracę nad swoją postacią. Aktor pożegnał się z bohaterem podczas ostatniej sesji nagrań dialogów w studiu, co jest standardowym elementem procesu postprodukcji. Netflix wciąż oficjalnie nie ogłosił terminu premiery piątego sezonu Wiedźmina. Premiery możemy jednak oczekiwać w drugiej połowie bieżącego roku. Wiedźmin – recenzja 4. sezonu. Nowe rozdanie, jeszcze więcej problemów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.