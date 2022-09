Tudum: Wiedźmin: Rodowód krwi z datą premiery! Nowa aktorka w obsadzie

Potwierdzono również nową aktorkę. Do obsady dołączyła Minnie Driver, której postać nie została ujawniona. Zdradzono jedynie, że będzie kluczową bohaterką, łączącą przeszłość z przyszłością.

Akcja serialu rozgrywa się na 1200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Wiedźminie i opowie pradawne dzieje Kontynentu władanego wówczas przez elfy. Dowiemy się, jak doszło do stworzenia pierwszego wiedźmina i jakie wydarzenia doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.

W obsadzie znajdują się: Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Jacob Collins-Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Zach Wyatt i Minnie Driver.