Wiedźmin 3 mógł nazywać się inaczej. CD Projekt RED zdradza alternatywne tytuły

Jak zdradził Platkow-Gilewski w niedawnym wywiadzie, przez pewien czas na studyjnej tablicy widniała propozycja tytułu Northern Lights. Była to jednak koncepcja, która pozostała jedynie w sferze pomysłów i nie zaszła dalej niż do tego wstępnego etapu, nie doczekując się nawet projektu graficznego logo.

W związku z dziesięcioleciem premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon , na jaw wychodzą nieznane dotąd, ciekawe szczegóły dotyczące procesu powstawania tej kultowej produkcji. Tym razem dotyczą one jednego z najbardziej podstawowych elementów – wyboru jej finalnego tytułu, pod którym gra stała się światowym fenomenem. Michał Platkow-Gilewski, piastujący stanowisko wiceprezesa ds. komunikacji i PR w CD Projekt RED, podzielił się informacjami o alternatywnych nazwach, które były rozważane na wczesnych etapach projektowania.

Istniała też inna, znacznie bardziej zaawansowana koncepcja nazewnictwa: A Time of Axe and Sword. Przedstawiciel CD Projekt RED przyznał, że przez pewien moment wydawała się być „tą jedyną” i ostateczną propozycją. Deweloperzy uznali, że nie była jednak zbyt wygodna do wypowiedzenia.