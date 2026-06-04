Wiedźmin 3 mógł być jeszcze większy, co wcale nie ucieszyłoby graczy. „Próbowaliśmy”

Deweloper z CD Projekt Red ujawnił, że na Skellige mogło być jeszcze więcej roboty dla Geralta.

Skellige w Wiedźminie 3: Dziki Gon od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych regionów gry. Dla wielu graczy archipelag kojarzy się nie tylko z malowniczymi krajobrazami, ale także z ogromną liczbą znaków zapytania rozsianych po mapie, w tym również na wodach otaczających wyspy. Teraz temat powrócił za sprawą krótkiej, ale wyjątkowo wymownej wypowiedzi jednego z weteranów CD Projekt Red.

Wiedźmin 3 – Paweł Sasko droczy się z fanem i ujawnił, że Skellige mogło mieć jeszcze więcej znaczników

W mediach społecznościowych pojawił się wpis jednego z fanów, który w żartobliwy sposób zapytał, czy twórcy nie mogli przypadkiem umieścić w Skellige jeszcze większej liczby znaków zapytania. To nawiązanie do jednej z najczęściej powtarzanych uwag dotyczących tego obszaru gry, który dla miłośników kompletowania zawartości mapy potrafił być wyjątkowo czasochłonny.