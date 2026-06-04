Wiedźmin 3 mógł być jeszcze większy, co wcale nie ucieszyłoby graczy. „Próbowaliśmy”

Deweloper z CD Projekt Red ujawnił, że na Skellige mogło być jeszcze więcej roboty dla Geralta.
Skellige w Wiedźminie 3: Dziki Gon od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych regionów gry. Dla wielu graczy archipelag kojarzy się nie tylko z malowniczymi krajobrazami, ale także z ogromną liczbą znaków zapytania rozsianych po mapie, w tym również na wodach otaczających wyspy. Teraz temat powrócił za sprawą krótkiej, ale wyjątkowo wymownej wypowiedzi jednego z weteranów CD Projekt Red.
Wiedźmin 3 – Paweł Sasko droczy się z fanem i ujawnił, że Skellige mogło mieć jeszcze więcej znaczników
W mediach społecznościowych pojawił się wpis jednego z fanów, który w żartobliwy sposób zapytał, czy twórcy nie mogli przypadkiem umieścić w Skellige jeszcze większej liczby znaków zapytania. To nawiązanie do jednej z najczęściej powtarzanych uwag dotyczących tego obszaru gry, który dla miłośników kompletowania zawartości mapy potrafił być wyjątkowo czasochłonny.
Na komentarz odpowiedział Paweł Sasko, obecnie pełniący funkcję zastępcy reżysera gry przy Cyberpunk 2. Deweloper pracuje w CD Projekt Red od czasów produkcji Wiedźmina 3, gdzie był projektantem zadań.
Próbowaliśmy, ale już się nie dało.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Krótka odpowiedź szybko przyciągnęła uwagę społeczności. Nie jest jednak jasne, czy Sasko mówił całkowicie poważnie, czy był to jedynie kolejny żart skierowany do fanów.
Weteran CD Projekt Red od lat aktywnie uczestniczy w dyskusjach prowadzonych przez fanów serii Wiedźmin i Cyberpunk. Często odpowiada na pytania dotyczące procesu tworzenia gier, dzieli się ciekawostkami zza kulis produkcji, ale równie chętnie bierze udział w luźniejszych rozmowach i internetowych żartach.
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