Twórcy Path of Exile rozwiewają wątpliwości graczy. Liga Curse of the Allflame startuje w tym tygodniu

Studio Grinding Gear Games opublikowało nowe informacje dotyczące nadchodzącej ligi Curse of the Allflame, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania społeczności przed premierą dużej aktualizacji do Path of Exile. Liga została zapowiedziana w ubiegłym tygodniu wraz z obszerną prezentacją nowej zawartości, zmian oraz mechanik rozgrywki. Teraz twórcy postanowili doprecyzować kilka kwestii, które pojawiły się po transmisji GGG Live i sesji pytań oraz odpowiedzi z graczami.

Twórcy wyjaśniają Curse of the Allflame

Liga Curse of the Allflame wystartuje 24 lipca, a standardowo dzień wcześniej udostępniona zostanie możliwość wcześniejszego pobrania aktualizacji. Grinding Gear Games potwierdziło, że wraz z rozpoczęciem Curse of the Allflame nastąpi tradycyjny reset ekonomii gry. Wszystkie nowe mechaniki oraz zawartość będą dostępne właśnie w nowej lidze, dlatego deweloperzy rekomendują rozpoczęcie rozgrywki od stworzenia nowej postaci. Jednocześnie osoby, które nie chcą jeszcze rozstawać się ze swoimi dotychczasowymi bohaterami, nadal będą mogły kontynuować zabawę w ligach Standard.