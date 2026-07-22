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Twórcy Path of Exile rozwiewają wątpliwości graczy. Liga Curse of the Allflame startuje w tym tygodniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 14:50
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Twórcy Path of Exile odpowiadają na pytania graczy przed premierą Curse of the Allflame.

Studio Grinding Gear Games opublikowało nowe informacje dotyczące nadchodzącej ligi Curse of the Allflame, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania społeczności przed premierą dużej aktualizacji do Path of Exile. Liga została zapowiedziana w ubiegłym tygodniu wraz z obszerną prezentacją nowej zawartości, zmian oraz mechanik rozgrywki. Teraz twórcy postanowili doprecyzować kilka kwestii, które pojawiły się po transmisji GGG Live i sesji pytań oraz odpowiedzi z graczami.

Path of Exile – Curse of the Allflame
Path of Exile – Curse of the Allflame

Twórcy wyjaśniają Curse of the Allflame

Liga Curse of the Allflame wystartuje 24 lipca, a standardowo dzień wcześniej udostępniona zostanie możliwość wcześniejszego pobrania aktualizacji. Grinding Gear Games potwierdziło, że wraz z rozpoczęciem Curse of the Allflame nastąpi tradycyjny reset ekonomii gry. Wszystkie nowe mechaniki oraz zawartość będą dostępne właśnie w nowej lidze, dlatego deweloperzy rekomendują rozpoczęcie rozgrywki od stworzenia nowej postaci. Jednocześnie osoby, które nie chcą jeszcze rozstawać się ze swoimi dotychczasowymi bohaterami, nadal będą mogły kontynuować zabawę w ligach Standard.

GramTV przedstawia:

Twórcy wyjaśnili również, które elementy wyposażenia i waluty pozostaną dostępne po zakończeniu ligi Mirage. Potwierdzono, że dwa przedmioty walutowe z Mirage pozostaną w grze także po zakończeniu ligi. Dodatkowo przedmioty Allflame, które do tej pory były powiązane głównie z zawartością Betrayal, zostaną przeniesione do nowej mechaniki ligi Curse of the Allflame. W opublikowanym FAQ deweloperzy poruszyli także szereg praktycznych kwestii związanych z rozpoczęciem nowej ligi. Gracze znajdą tam między innymi informacje dotyczące rozpoczęcia rozgrywki w nowej lidze, sposobu zdobycia Stasis Prison, zmian dotyczących zakładek magazynu oraz innych elementów związanych z przejściem na nową aktualizację. Jeśli zatem interesują was bardziej szczegółowe informacje na temat nowej ligi Path of Exile – odsyłamy was do postu twórców, poświęconemu temu zagadnieniu.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/path-of-exile-details-launch-answers-community-questions-on-curse-of-the-allflame-2000138546

Tagi:

News
zwiastun
RPG
Path of Exile
fantasy
Grinding Gear Games
nowa zawartość
ARPG
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112