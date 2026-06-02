Wiedźmin 3 ze znacznym wzrostem graczy. Wystarczyła zapowiedź nowego dodatku

Niedawna zapowiedź nowego rozszerzenia do Wiedźmin 3: Dziki Gon wywołała wyraźne poruszenie wśród fanów produkcji CD Projekt Red. Choć dodatek nie trafi do graczy w tym roku, liczba osób uruchamiających kultowe RPG na Steamie gwałtownie wzrosła i osiągnęła poziom nienotowany od kilku lat.
Wiedźmin 3 – gracze znów odpalają grę CD Projekt Red na Steam po zapowiedzi dodatku Pieśni Przeszłości
Efekt ogłoszenia okazał się natychmiastowy. Według danych SteamDB, 29 maja liczba jednocześnie aktywnych graczy w Wiedźminie 3 na platformie Steam osiągnęła 29 166 osób. To jeden z najwyższych wyników zanotowanych przez grę w całym 2026 roku, a także rezultat przewyższający wiele miesięcznych szczytów notowanych od 2020 roku. W ostatnich 24-godzinnach liczba jednocześnie grających osób wyniosła wciąż wysokie 21 525 graczy.
Warto podkreślić, że wzrost zainteresowania nie był związany z dużą promocją cenową. W maju gra nie doczekała się znaczącej obniżki, która mogłaby w naturalny sposób zwiększyć liczbę użytkowników. Ostatnie większe wzrosty aktywności graczy były zwykle powiązane właśnie z atrakcyjnymi wyprzedażami.
Na premierę Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Dodatek zadebiutuje dopiero w 2027 roku. CD Projekt Red określa nową przygodę jako sentymentalną podróż przez wspomnienia wiedźmina. Ma to być jednocześnie symboliczne pożegnanie z Geraltem przed rozpoczęciem nowej sagi, w której pierwszoplanową rolę przejmie Ciri.
