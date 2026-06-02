Wiedźmin 3 ze znacznym wzrostem graczy. Wystarczyła zapowiedź nowego dodatku

Radosław Krajewski
2026/06/02 10:30
Gra CD Projekt Red przeżywa kolejną młodość.

Niedawna zapowiedź nowego rozszerzenia do Wiedźmin 3: Dziki Gon wywołała wyraźne poruszenie wśród fanów produkcji CD Projekt Red. Choć dodatek nie trafi do graczy w tym roku, liczba osób uruchamiających kultowe RPG na Steamie gwałtownie wzrosła i osiągnęła poziom nienotowany od kilku lat.

Wiedźmin 3 – gracze znów odpalają grę CD Projekt Red na Steam po zapowiedzi dodatku Pieśni Przeszłości

Pod koniec maja polskie studio ogłosiło rozszerzenie zatytułowane Pieśni Przeszłości. Co ciekawe, prezentacja dodatku odbyła się wcześniej, niż planowano. Powodem był przypadkowy wyciek informacji ze strony samego CD Projekt Red, który zmusił firmę do przyspieszenia oficjalnej zapowiedzi.

Efekt ogłoszenia okazał się natychmiastowy. Według danych SteamDB, 29 maja liczba jednocześnie aktywnych graczy w Wiedźminie 3 na platformie Steam osiągnęła 29 166 osób. To jeden z najwyższych wyników zanotowanych przez grę w całym 2026 roku, a także rezultat przewyższający wiele miesięcznych szczytów notowanych od 2020 roku. W ostatnich 24-godzinnach liczba jednocześnie grających osób wyniosła wciąż wysokie 21 525 graczy.

Warto podkreślić, że wzrost zainteresowania nie był związany z dużą promocją cenową. W maju gra nie doczekała się znaczącej obniżki, która mogłaby w naturalny sposób zwiększyć liczbę użytkowników. Ostatnie większe wzrosty aktywności graczy były zwykle powiązane właśnie z atrakcyjnymi wyprzedażami.

Na premierę Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Dodatek zadebiutuje dopiero w 2027 roku. CD Projekt Red określa nową przygodę jako sentymentalną podróż przez wspomnienia wiedźmina. Ma to być jednocześnie symboliczne pożegnanie z Geraltem przed rozpoczęciem nowej sagi, w której pierwszoplanową rolę przejmie Ciri.

Foto: SteamDB
Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/after-cd-projekt-red-announced-a-surprise-expansion-for-the-witcher-3-over-29-000-steam-players-booted-up-the-rpg-the-most-in-months/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

