Wiedźmin 3: Krew i Wino kończy 10 lat! CDP RED zaprasza na jubileuszowy stream

Jeszcze w tym tygodniu twórcy wspólnie z fanami „powrócą raz jeszcze do krainy rycerzy, winnic i wampirów”.
Kilka dni temu informowaliśmy, że po 11 latach od premiery Wiedźmin 3 wciąż skrywa sekrety. W tym tygodniu minie natomiast dokładnie 10 lat od debiutu dodatku Krew i Wino. Fakt ten nie uszedł oczywiście deweloperom ze studia CD Projekt RED, którzy zaprosili wszystkich fanów przygód Geralta z Rivii na jubileuszowy stream.
CD Projekt RED świętuje 10. rocznicę premiery Wiedźmin 3: Krew i Wino
Zgodnie z przekazanymi informacjami jubileuszowy stream poświęcony dodatkowi Wiedźmin 3: Krew i Wino rozpocznie się 28 maja 2026 roku o 17:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach CD Projekt RED na YouTube i Twitch. Wydarzenie poprowadzą Amelia Korzycka i Laura Beitzel.
W transmisji udział wezmą również Kacprem Niepokólczyckim oraz Magdaleną Zych, którzy wspólnie z fanami „powrócą raz jeszcze do krainy rycerzy, winnic i wampirów”. W trakcie streama gracze będą mogli zadawać pytania prowadzącym i gościom. Fanów Wiedźmina 3 z pewnością interesuje w tym momencie tylko jedna kwestia.
Mowa tutaj oczywiście o nowym dodatku do Wiedźmina 3. Według informacji przekazanych w podcaście Rock i Borys, za produkcję rozszerzenia ma odpowiadać Fool's Theory. Niestety CD Projekt RED nadal trzyma swoich fanów w niepewności i wstrzymuje się z oficjalną zapowiedzią DLC.
