Wiedźmin 3: Krew i Wino kończy 10 lat! CDP RED zaprasza na jubileuszowy stream

Mikołaj Ciesielski
2026/05/26 19:35
Jeszcze w tym tygodniu twórcy wspólnie z fanami „powrócą raz jeszcze do krainy rycerzy, winnic i wampirów”.

Kilka dni temu informowaliśmy, że po 11 latach od premiery Wiedźmin 3 wciąż skrywa sekrety. W tym tygodniu minie natomiast dokładnie 10 lat od debiutu dodatku Krew i Wino. Fakt ten nie uszedł oczywiście deweloperom ze studia CD Projekt RED, którzy zaprosili wszystkich fanów przygód Geralta z Rivii na jubileuszowy stream.

CD Projekt RED świętuje 10. rocznicę premiery Wiedźmin 3: Krew i Wino

Zgodnie z przekazanymi informacjami jubileuszowy stream poświęcony dodatkowi Wiedźmin 3: Krew i Wino rozpocznie się 28 maja 2026 roku o 17:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach CD Projekt RED na YouTube i Twitch. Wydarzenie poprowadzą Amelia Korzycka i Laura Beitzel.

W transmisji udział wezmą również Kacprem Niepokólczyckim oraz Magdaleną Zych, którzy wspólnie z fanami „powrócą raz jeszcze do krainy rycerzy, winnic i wampirów”. W trakcie streama gracze będą mogli zadawać pytania prowadzącym i gościom. Fanów Wiedźmina 3 z pewnością interesuje w tym momencie tylko jedna kwestia.

Mowa tutaj oczywiście o nowym dodatku do Wiedźmina 3. Według informacji przekazanych w podcaście Rock i Borys, za produkcję rozszerzenia ma odpowiadać Fool's Theory. Niestety CD Projekt RED nadal trzyma swoich fanów w niepewności i wstrzymuje się z oficjalną zapowiedzią DLC.

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat dodatku Krew i Wino, to zapraszamy Was do lektury: Miłość w czasach pogardy - recenzja dodatku Krew i wino do Wiedźmina 3.

Źródło:https://www.thewitcher.com/gr/pl/news/51951/redstreams-stream-z-okazji-10-lecia-dodatku-wiedzmin-3-krew-i-wino

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

