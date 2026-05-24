Wiedźmin 3 wciąż skrywa sekrety. Po 11 latach odkryto wycięte postacie z gry CD Projekt Red

Okazuje się, że z Wiedźmina 3 usunięto sporo postaci.

Jedenaście lat po premierze Wiedźmina 3, gracze mogą zaskoczyć się kolejnymi sekretami kultowej już gry CD Projekt Red. Studio co prawda tym razem nie przygotowało żadnego specjalnego materiału, aby uczcić urodziny gry, ale fani przygód Geralta otrzymali niespodziankę do popularnego twórcy, znanego jako xLetalis, który opublikował materiał, prezentujący postacie niezależne, które większość graczy mogła całkowicie przeoczyć. Część z nich została usunięta z finalnej wersji gry i powróciła dopiero za sprawą modów. Wiedźmin 3 – te postacie niezależne wycięto z gry Jedną z ciekawszych postaci jest Carduin z Lan Exeter, czarodziej służący Radowidowi. Gracze, którzy w Wiedźminie 2 uratowali Triss, mogą spotkać go przed statkiem Radowida w Oxenfurcie. Krótka rozmowa z nim dodaje głębi tematowi prześladowań magów oraz ukazuje dylematy moralne osób pracujących dla redańskiego monarchy.

Jeszcze rzadziej spotykanym bohaterem jest Simus Brambling, więzień przetrzymywany w celi Lugosa Szalonego. Aby go odnaleźć, Geralt musi po wykonaniu zadania z latarnią na Eldbergu, zanim na Skellige zostanie wybrany nowy król, najpierw rozejrzeć się po więzieniu zamiast od razu rozmawiać ze strażnikiem. Simus oferuje pomoc w rozwiązaniu problemu w typowo brutalnym, skelligijskim stylu.

Dwa tygodnie później według czasu gry ten sam Simus czeka na Geralta przed karczmą w Kaer Trolde. Proponuje mu udział w misji zemsty na swoim arcywrogu. Gracz może wesprzeć morderstwo lub stanowczo się mu sprzeciwić. Według xLetalisa jest to jedna z najrzadszych misji dostępnych w całym Dzikim Gonie. Znaczącą rolę w odkrywaniu wyciętych treści odgrywa popularna modyfikacja Brothers in Arms. Mod przywraca między innymi rozszerzoną historię Williego, kowala z Białego Sadu. W podstawowej wersji gry jego kuźnia zostaje spalona przez młodego mieszkańca sprzeciwiającego się Nilfgaardowi. Jeśli Geralt nie wyda sprawcy, Willi znika, a warsztat pozostaje pusty. Okazuje się jednak, że twórcy przygotowali zastępczego ludzkiego kowala o wyjątkowo radykalnych poglądach, który ostatecznie został usunięty z gry. Postać ta miała dodatkowo podkreślać napięcia panujące w Białym Sadzie.

