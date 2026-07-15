Polskie RPG zabiera graczy do feudalnej Japonii. Shadow of the Road zachwyca nowym zwiastunem

Fani klasycznych gier RPG mają kolejny powód do zainteresowania. Polskie studio Owlcat Games, znane z takich produkcji jak Pathfinder: Kingmaker, Warhammer 40,000: Rogue Trader czy Warhammer 40,000: Dark Heresy, zaprezentowało nowy zwiastun Shadow of the Road. Za samą produkcję odpowiada Another Angle Games, natomiast Owlcat pełni rolę wydawcy. Najnowszy materiał skupia się na świecie gry i zdradza, jak wygląda alternatywna wizja feudalnej Japonii.

Samuraje, mechy i japońska mitologia. Zwiastun Shadow of the Road

Akcja gry rozgrywa się w XIX wieku, jednak nie jest to Japonia znana z kart historii. Armia cesarza dysponuje potężnymi mechami, a na polach bitew obok ludzi pojawiają się także istoty z japońskiej mitologii, takie jak kami i yōkai. To właśnie one mają stanowić przeciwwagę dla technologicznej przewagi przeciwnika.