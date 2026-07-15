Polskie RPG zabiera graczy do feudalnej Japonii. Shadow of the Road zachwyca nowym zwiastunem

Polskie studio Owlcat Games pokazało nowy zwiastun Shadow of the Road. Taktyczne RPG przeniesie graczy do alternatywnej wersji XIX-wiecznej Japonii, gdzie samuraje zmierzą się z potężnymi mechami.
Fani klasycznych gier RPG mają kolejny powód do zainteresowania. Polskie studio Owlcat Games, znane z takich produkcji jak Pathfinder: Kingmaker, Warhammer 40,000: Rogue Trader czy Warhammer 40,000: Dark Heresy, zaprezentowało nowy zwiastun Shadow of the Road. Za samą produkcję odpowiada Another Angle Games, natomiast Owlcat pełni rolę wydawcy. Najnowszy materiał skupia się na świecie gry i zdradza, jak wygląda alternatywna wizja feudalnej Japonii.
Samuraje, mechy i japońska mitologia. Zwiastun Shadow of the Road
Akcja gry rozgrywa się w XIX wieku, jednak nie jest to Japonia znana z kart historii. Armia cesarza dysponuje potężnymi mechami, a na polach bitew obok ludzi pojawiają się także istoty z japońskiej mitologii, takie jak kami i yōkai. To właśnie one mają stanowić przeciwwagę dla technologicznej przewagi przeciwnika.
Gracz wcieli się w mistrza szpiegów, którego zadaniem będzie skompletowanie drużyny i podejmowanie decyzji wpływających nie tylko na los towarzyszy, ale również całego kraju. Twórcy stawiają na turowy system walki inspirowany taktycznymi RPG, w którym kluczową rolę odegra odpowiednia strategia oraz wykorzystanie mocnych stron poszczególnych bohaterów. Najczęstszym porównaniem jest Jagged Alliance 3.
GramTV przedstawia:
Nowy zwiastun prezentuje przede wszystkim oprawę graficzną gry. W materiale można zobaczyć między innymi bambusowe lasy, górskie świątynie, skute lodem szczyty oraz płynące rzeki. Nie zabrakło również krótkich fragmentów rozgrywki, pokazujących starcia z mechanicznymi przeciwnikami.