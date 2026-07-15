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Polskie RPG zabiera graczy do feudalnej Japonii. Shadow of the Road zachwyca nowym zwiastunem

Jakub Piwoński
2026/07/15 11:00
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Polskie studio Owlcat Games pokazało nowy zwiastun Shadow of the Road. Taktyczne RPG przeniesie graczy do alternatywnej wersji XIX-wiecznej Japonii, gdzie samuraje zmierzą się z potężnymi mechami.

Fani klasycznych gier RPG mają kolejny powód do zainteresowania. Polskie studio Owlcat Games, znane z takich produkcji jak Pathfinder: Kingmaker, Warhammer 40,000: Rogue Trader czy Warhammer 40,000: Dark Heresy, zaprezentowało nowy zwiastun Shadow of the Road. Za samą produkcję odpowiada Another Angle Games, natomiast Owlcat pełni rolę wydawcy. Najnowszy materiał skupia się na świecie gry i zdradza, jak wygląda alternatywna wizja feudalnej Japonii.

Shadow of the Road
Shadow of the Road

Samuraje, mechy i japońska mitologia. Zwiastun Shadow of the Road

Akcja gry rozgrywa się w XIX wieku, jednak nie jest to Japonia znana z kart historii. Armia cesarza dysponuje potężnymi mechami, a na polach bitew obok ludzi pojawiają się także istoty z japońskiej mitologii, takie jak kami i yōkai. To właśnie one mają stanowić przeciwwagę dla technologicznej przewagi przeciwnika.

Gracz wcieli się w mistrza szpiegów, którego zadaniem będzie skompletowanie drużyny i podejmowanie decyzji wpływających nie tylko na los towarzyszy, ale również całego kraju. Twórcy stawiają na turowy system walki inspirowany taktycznymi RPG, w którym kluczową rolę odegra odpowiednia strategia oraz wykorzystanie mocnych stron poszczególnych bohaterów. Najczęstszym porównaniem jest Jagged Alliance 3.

GramTV przedstawia:

Nowy zwiastun prezentuje przede wszystkim oprawę graficzną gry. W materiale można zobaczyć między innymi bambusowe lasy, górskie świątynie, skute lodem szczyty oraz płynące rzeki. Nie zabrakło również krótkich fragmentów rozgrywki, pokazujących starcia z mechanicznymi przeciwnikami.

Shadow of the Road nie ma jeszcze daty premiery. Zainteresowani mogą jednak już teraz wypróbować bezpłatne demo dostępne na Steamie i dodać grę do swojej listy życzeń. My także mieliśmy już okazję grę przetestować – przeczytajcie opis wrażeń naszego recenzenta.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/first-look-at-stunning-new-trailer-for-turn-based-rpg-shadow-of-the-road-exclusive/

Tagi:

News
zwiastun
RPG
Owlcat Games
Jagged Alliance 3
gry komputerowe
zapowiedź gry
Shadow of the Road
Another Angle Games
RPG turowe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
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zaboski46
Gramowicz
Dzisiaj 12:06

​Duży babol, Owlcat NIE jest polskim studiem... Do poprawki :-)




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112