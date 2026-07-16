RPG wyglądający jak gra z lat 90. podbił Kickstartera. Cel osiągnięto błyskawicznie

Spiderweb Software od ponad trzech dekad udowadnia, że rozbudowana oprawa graficzna nie jest warunkiem koniecznym do stworzenia dobrego RPG. Produkcje niewielkiego studia, prowadzonego przez Jeffa Vogela i Mariann Krizsan, mogą na pierwszy rzut oka przypominać tytuły wydawane w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Pod prostą warstwą wizualną kryją jednak rozbudowane systemy, duża swoboda podejmowania decyzji oraz historie reagujące na działania gracza.

Spiderweb Software powraca do jednej ze swoich najważniejszych serii. Geneforge 3: Detonation, rozbudowana wersja gry z 2005 roku, w ciągu pierwszego dnia kampanii przekroczyła podstawowy cel finansowy na Kickstarterze.

Najnowszym projektem zespołu jest Geneforge 3: Detonation, czyli przygotowywana od podstaw, rozszerzona wersja trzeciej części cyklu, która pierwotnie zadebiutowała w 2005 roku. Kampania crowdfundingowa na Kickstarterze rozpoczęła się 14 lipca, a wymagane 40 tysięcy dolarów udało się zebrać w ciągu zaledwie kilku godzin. Jeszcze przed upływem pierwszej doby projekt wyraźnie przekroczył zakładany cel.

Tak szybkie zainteresowanie projektem nie powinno jednak dziwić. Społeczność skupiona wokół Spiderweb Software nie jest szczególnie liczna, ale od lat regularnie wspiera kolejne produkcje studia. Geneforge 3: Detonation jest już szóstą kampanią zespołu na Kickstarterze. Wszystkie wcześniejsze projekty zostały sfinansowane, ukończone i wydane, a ich wersje dostępne na Steamie mogą pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami użytkowników.

Zaufanie odbiorców Spiderweb Software budowało jednak jeszcze przed powstaniem platform crowdfundingowych. Studio rozpoczęło działalność w 1994 roku i już wtedy pozwalało graczom wybierać spośród różnorodnych postaci. Jak wspominał Jeff Vogel w wywiadzie przeprowadzonym w 2016 roku, było to wówczas podejście dalekie od branżowego standardu.

Od pierwszego dnia udostępnialiśmy graczom szeroki wybór ras i płci dla kierowanych przez nich postaci. W 1994 roku było to dość radykalne rozwiązanie, dzięki któremu zdobyliśmy wielu wiernych fanów. Wcześniej nie widzieli oni niczego podobnego.

Seria Geneforge składa się z pięciu części i przedstawia świat kontrolowany przez magów nazywanych Shaperami. Dysponują oni mocą tworzenia życia, dzięki której potrafią powoływać do istnienia zwierzęta domowe, służących, narzędzia oraz potężne bestie przeznaczone do walki. Ich umiejętności przyczyniły się do powstania względnie stabilnego i dobrze prosperującego społeczeństwa, ale ceną za utrzymanie porządku jest bezwzględne posłuszeństwo.

Shaperzy zazdrośnie strzegą swoich sekretów, a każda stworzona przez nich istota, która sprzeciwia się rozkazom, zostaje natychmiast zniszczona. Problem polega na tym, że część tych stworzeń posiada inteligencję, własne pragnienia i coraz silniejszą potrzebę odzyskania wolności. Prowadzi to do buntu, wojny domowej oraz konfliktu, w którym gracz może poprzeć jedną ze stron albo wykorzystać chaos do realizacji własnych celów.