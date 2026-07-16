38 lat temu zadebiutował najważniejszy film w karierze Bruce’a Willisa. To hit każdych świąt

Klasyk kina akcji obchodzi kolejną rocznicę premiery.

Dokładnie 15 lipca 1988 roku amerykańscy widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć film, który w kolejnych latach stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla kina akcji. Szklana pułapka nie tylko uczyniła Bruce’a Willisa światową gwiazdą, lecz także zapoczątkowała trwającą do dziś dyskusję o tym, czy historię Johna McClane’a można uznać za film bożonarodzeniowy. Szklana pułapka – kultowy film akcji z Bruce’em Willisem kończy 38 lat Od premiery Szklanej pułapki minęło już 38 lat. Film w reżyserii Johna McTiernana trafił do ograniczonej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych 15 lipca 1988 roku, natomiast tydzień później rozpoczęto jego wyświetlanie w większej liczbie kin. Produkcja szybko przerosła początkowe oczekiwania, a z czasem zaczęła być wymieniana wśród najbardziej wpływowych przedstawicieli kina akcji.

Jednym z powodów sukcesu filmu była postać Johna McClane’a. Zamiast kolejnego perfekcyjnie wyszkolonego i niemal niezniszczalnego wojownika widzowie otrzymali zmęczonego policjanta, który popełnia błędy, odczuwa strach i przez większość historii działa bez odpowiedniego przygotowania. Musi polegać na sprycie, doświadczeniu oraz umiejętności dostosowywania się do sytuacji. Akcję osadzono niemal w całości wewnątrz wieżowca Nakatomi Plaza, gdzie odbywa się firmowe przyjęcie świąteczne. Budynek zostaje przejęty przez grupę przestępców dowodzonych przez Hansa Grubera, granego przez Alana Rickmana. McClane, który przyjechał do Los Angeles, aby spotkać się z żoną, przypadkowo staje się jedyną osobą zdolną pokrzyżować plany napastników. Scenariusz napisany przez Jeba Stuarta i Stevena E. de Souzę powstał na podstawie powieści Nothing Lasts Forever autorstwa Rodericka Thorpa, wydanej w 1979 roku. Twórcy zachowali między innymi świąteczne tło wydarzeń, ale zmienili bohaterów oraz wiele elementów opowieści, dostosowując ją do nowego rodzaju widowiska. Obsadzenie Bruce’a Willisa w głównej roli wiązało się ze sporym ryzykiem. Aktor był wówczas kojarzony przede wszystkim z serialem Na wariackich papierach oraz występami komediowymi. Nie odpowiadał również popularnemu w latach osiemdziesiątych wizerunkowi potężnego bohatera kina akcji.

GramTV przedstawia:

Rolę Johna McClane’a rozważano wcześniej dla wielu znanych aktorów. Wśród kandydatów znajdowali się między innymi Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford i Mel Gibson. Schwarzenegger zdecydował się w tym okresie spróbować swoich sił w komedii i wystąpił u boku Danny’ego DeVito w filmie Bliźniacy. Ostatecznie angaż otrzymał Willis, dla którego Szklana pułapka stała się początkiem zupełnie nowego etapu kariery. John McTiernan zadbał natomiast, aby brutalnym scenom towarzyszyły humor, cięte komentarze oraz zapadające w pamięć dialogi. To połączenie napięcia, efektownej akcji i lekkości stało się później jednym z fundamentów hollywoodzkich widowisk. Wpływy Szklanej pułapki można dostrzec w licznych produkcjach opowiadających o samotnym bohaterze uwięzionym na ograniczonej przestrzeni i walczącym z przeważającymi siłami przeciwnika. Po 38 latach widzowie nadal nie potrafią osiągnąć porozumienia w jednej kwestii. Akcja filmu rozgrywa się podczas Wigilii, punktem wyjścia jest firmowe przyjęcie świąteczne, a w oprawie muzycznej pojawiają się bożonarodzeniowe utwory. Jednocześnie główną część historii wypełniają strzelaniny, eksplozje oraz próba powstrzymania napadu. Bruce Willis przekonywał, że Szklana pułapka nie jest filmem świątecznym, lecz filmem z Bruce’em Willisem. Innego zdania był sam John McTiernan, który po latach przychylił się do interpretacji traktującej produkcję jako opowieść pasującą do okresu Bożego Narodzenia. Spór prawdopodobnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięty, ale właśnie dzięki niemu film regularnie powraca do dyskusji zarówno latem, w okolicach rocznicy premiery, jak i podczas grudniowego sezonu świątecznego. Niezależnie od tego, po której stronie debaty znajdują się widzowie, znaczenie Szklanej pułapki dla kina akcji pozostaje trudne do podważenia. Film zapoczątkował serię, stworzył jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów gatunku i udowodnił, że gwiazda kina akcji nie musi wyglądać jak niepokonany heros.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.