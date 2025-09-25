Wiedźmin 3 bez wyczekiwanej funkcji na konsolach w tym roku. CDP RED przeprasza

Kilka miesięcy temu Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził 10. urodziny. Wówczas CD Projekt RED zapowiedziało, że trzecia część przygód Geralta z Rivii jeszcze w tym roku doczeka się wsparcia dla modów na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że użytkownicy konsol Sony i Microsoftu będą musieli poczekać na wspomnianą funkcję nieco dłużej.

Wiedźmin 3 bez wsparcia dla modów na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2025 roku

CD Projekt RED poinformowało bowiem, że obsługa modyfikacji dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawi się dopiero w 2026 roku. Niestety polskie studio nie poinformowało, kiedy dokładnie to nastąpi. Wiadomość ta z pewnością zasmuci wielu użytkowników konsol Sony i Microsoftu, którzy zamierzali w tym roku wrócić do trzeciej części przygód Geralta z Rivii.