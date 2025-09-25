Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3 bez wyczekiwanej funkcji na konsolach w tym roku. CDP RED przeprasza

Mikołaj Ciesielski
2025/09/25 21:35
0
0

Polskie studio ma fatalne wieści dla graczy PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Kilka miesięcy temu Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził 10. urodziny. Wówczas CD Projekt RED zapowiedziało, że trzecia część przygód Geralta z Rivii jeszcze w tym roku doczeka się wsparcia dla modów na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że użytkownicy konsol Sony i Microsoftu będą musieli poczekać na wspomnianą funkcję nieco dłużej.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3 bez wsparcia dla modów na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2025 roku

CD Projekt RED poinformowało bowiem, że obsługa modyfikacji dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawi się dopiero w 2026 roku. Niestety polskie studio nie poinformowało, kiedy dokładnie to nastąpi. Wiadomość ta z pewnością zasmuci wielu użytkowników konsol Sony i Microsoftu, którzy zamierzali w tym roku wrócić do trzeciej części przygód Geralta z Rivii.

Pierwotnie planowaliśmy wprowadzić obsługę modów międzyplatformowych dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S jeszcze w tym roku, ale premiera została przesunięta na 2026 rok – napisano w komunikacie.

CD Projekt RED przeprosiło graczy za opóźnienie i podziękowało za ich cierpliwość. Jednocześnie polskie studio zapewniło, że więcej szczegółów na temat oczekiwanej przez wielu użytkowników PlayStation 5 i Xbox Series X/S funkcji pojawi się bliżej premiery stosownej aktualizacji.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował 19 maja 2015 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Obecnie gra CD Projekt RED dostępna jest także na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Dekada, która zmieniła gry wideo – Sto lat Wiedźminie 3!

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/thewitcher/status/1971240482941362445

Tagi:

News
aktualizacja
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
RPG
CD Projekt
polskie gry
mody
opóźnienie
modyfikacje
fantasy
The Witcher
wsparcie dla modów
polskie studia
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112