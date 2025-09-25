Wiedźmin 3 bez wyczekiwanej funkcji na konsolach w tym roku. CDP RED przeprasza

Wiedźmin 3 bez wsparcia dla modów na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2025 roku
CD Projekt RED poinformowało bowiem, że obsługa modyfikacji dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawi się dopiero w 2026 roku. Niestety polskie studio nie poinformowało, kiedy dokładnie to nastąpi. Wiadomość ta z pewnością zasmuci wielu użytkowników konsol Sony i Microsoftu, którzy zamierzali w tym roku wrócić do trzeciej części przygód Geralta z Rivii.
Pierwotnie planowaliśmy wprowadzić obsługę modów międzyplatformowych dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S jeszcze w tym roku, ale premiera została przesunięta na 2026 rok – napisano w komunikacie.
CD Projekt RED przeprosiło graczy za opóźnienie i podziękowało za ich cierpliwość. Jednocześnie polskie studio zapewniło, że więcej szczegółów na temat oczekiwanej przez wielu użytkowników PlayStation 5 i Xbox Series X/S funkcji pojawi się bliżej premiery stosownej aktualizacji.
