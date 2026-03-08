To dlatego ten film science fiction był klapą? Pixar broni zmian po wycięciu homoseksualnego wątku

Oryginalny koncept na film został wyrzucony do kosza. Wielu członków ekipy właśnie w tym upatruje się porażki animacji.

Ubiegłoroczny film studia Pixar – Elio, nie zachwycił widzów. Film, którego premiera miała miejsce 22 czerwca, od początku borykał się z problemami. Fani i branża zastanawiali się, co tak naprawdę wydarzyło się podczas produkcji najnowszej animacji Pixar. Teraz wyszło na jaw, że pierwotnie główny bohater miał być 11-letnim chłopcem homoseksualnym. Co wywołało kreatywne napięcia.

Elio miał być o wiele odważniejszym filmem

Jak ujawnił Wall Street Journal, reżyser Adrian Molina, znany z Coco, stworzył wersję Elio, która była osobista i odważna – chłopiec jeździł na różowym rowerze i w wyobraźni planował życie z chłopakiem, w którym się podkochiwał. Jednak szefowie Pixar po kontrowersjach związanych z filmem Buzz Astral zdecydowali, że postać powinna być „bardziej męska”. Molina opuścił projekt, a film przejęły nowe reżyserki Madeline Sharafian i Domee Shi.