Fani Marvela dobrze wiedzą, że Wolverine jest praktycznie nie do pokonania – jego adamantowe pazury i zdolność szybkiego leczenia czynią go niemal nieśmiertelnym wojownikiem. Jednak 20 lat temu w komiksie Wolverine: Origins #4 Kapitan Ameryka pokazał, że nawet Logan ma swoje słabości.

20 lat temu Kapitan Ameryka pokazał, jak powstrzymać Wolverine’a raz na zawsze

W tym numerze, autorstwa Daniela Waya i Steve’a Dillona, Steve Rogers staje do walki z Wolverine’em podczas misji z Nukem. Logan, pewny swoich umiejętności, nie spodziewa się, że Kapitan może go powstrzymać. I wtedy Steve uderza – chwytając nadgarstki Wolverine’a, wywiera precyzyjny nacisk, który powoduje uszkodzenie ścięgien w rękach Logana. Efekt? Wolverine nie może wyciągnąć swoich pazurów. Nie zostaje obezwładniony całkowicie, ale traci kluczową przewagę w walce.