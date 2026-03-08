Zaloguj się lub Zarejestruj

20 lat temu Kapitan Ameryka pokazał, jak powstrzymać Wolverine’a raz na zawsze

Jakub Piwoński
2026/03/08 18:00
Logan to niebezpieczny mutant, ale Steve Rogers znalazł sposób, by go zneutralizować.

Fani Marvela dobrze wiedzą, że Wolverine jest praktycznie nie do pokonania – jego adamantowe pazury i zdolność szybkiego leczenia czynią go niemal nieśmiertelnym wojownikiem. Jednak 20 lat temu w komiksie Wolverine: Origins #4 Kapitan Ameryka pokazał, że nawet Logan ma swoje słabości.

W tym numerze, autorstwa Daniela Waya i Steve’a Dillona, Steve Rogers staje do walki z Wolverine’em podczas misji z Nukem. Logan, pewny swoich umiejętności, nie spodziewa się, że Kapitan może go powstrzymać. I wtedy Steve uderza – chwytając nadgarstki Wolverine’a, wywiera precyzyjny nacisk, który powoduje uszkodzenie ścięgien w rękach Logana. Efekt? Wolverine nie może wyciągnąć swoich pazurów. Nie zostaje obezwładniony całkowicie, ale traci kluczową przewagę w walce.

Mało osób o tym pamięta, ale to, co czyni Kapitana wyjątkowym, to nie tylko tarcza i super-siła, ale przede wszystkim umysł taktyczny. Tu właśnie tego dowodzi. Steve wiedział, że w bezpośrednim starciu Logan jest zbyt silny, więc zastosował sprytny sposób, by ograniczyć jego arsenał. Logan oczywiście odpowiada, atakując w newralgiczne miejsca i raniąc Cap’a, ale to właśnie taki moment pokazuje, jak jeden ruch może odwrócić przebieg pojedynku.

Pokonanie Wolverine’a nigdy nie jest łatwe o czym przekonało się wiele postaci ze stajni Marvela. Superbohater z drużyny X-Men ma długie lata doświadczenia bojowego i pozostaje śmiertelnie niebezpieczny nawet bez pazurów. Jednak historia Kapitana Ameryki udowadnia, że jeśli usunąć jedną z jego największych zalet, Logan staje się wrażliwy. To lekcja dla wszystkich bohaterów i złoczyńców Marvela – czasem taktyka i precyzja mogą przewyższyć siłę.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/20-years-ago-captain-america-proved-theres-one-perfect-way-to-take-down-wolverine/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:21

Szok i niedowierzanie. W komiksach to autor decyduje kto wygrywa. Tylko musi znaleźć wymówke dlaczego. 




