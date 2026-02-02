Wygląda na to, że dzięki PlayStation Portal nie potrzebujesz PlayStation 5...

Jakiś czas temu miałem okazję przetestować PlayStation Portal i powiedzmy sobie to szczerze – byłem dość sceptyczny w kwestii przyszłości tego urządzenia w ówczesnej formule. Brakowało Portalowi bowiem trybu, który pozwalałby na streamowanie gier bezpośrednio z biblioteki konta PlayStation Network bez konieczności odpalania konsoli.

W kwestii samego działania PlayStation Portal to zbyt wiele się również nie zmieniło. W przypadku korzystania z bezprzewodowego łącza w biurze z pobieraniem na poziomie 225 Mbps ogrywanie gier bezpośrednio z biblioteki nie było problematyczne. Tutaj jednak wszystko zawsze zależy od progu bólu i tolerancji na te delikatne opóźnienia w przypadku gier, które wymagają nieco większej precyzji przy dynamicznej rozgrywce np. w grach wyścigowych takich, jak chociażby Assetto Corsa Competizione , gdzie konieczność szybszej reakcji jest wymagana to delikatne opóźnienie jest odczuwalne. Z drugiej strony w grach przygodowych czy erpegach, gdzie nie musimy polegać tak mocno na reakcjach w żadnym stopniu nie powoduje ono dyskomfortu.

Czasami jest tak, że wersja streamowana gry bezpośrednio z serwerów PlayStation może się różnić od wersji posiadanej na dysku. Co prawda w obu przypadkach stany zapisów działały bez problemu i mogłem kontynuować zabawę po sesji na Portalu w pracy. Na szczęście pod tym względem jeśli chodzi o synchronizację w gier w chmurze Sony całość przebiega bezproblemowo i automatycznie. Jeśli gramy w gry z PlayStation Plus, to mając ściągnętą grę na dysk konsoli bezproblemowo możemy kontynuować zabawę. Z kolei jeśli gramy w systemie Remote Play, to tak właściwie pozostaje kontynuowanie zabawy po wybudzeniu konsoli w domu.

Natomiast korzystając z PlayStation Portal w tradycyjny sposób poprzez Remote Play, łączycie się bezpośrednio z własną konsolą. W tym trybie możecie grać we wszystkie gry zainstalowane na konsoli, ponieważ rozgrywka jest przesyłana z konsoli do urządzenia przez sieć lokalną. Ten wariant nie ogranicza was do oferty PlayStation Plus ani dostępności gry w chmurze – kluczowe są tu fizyczna konsola i zainstalowane na waszym sprzęcie tytuły.

Mowa tutaj nie tylko o grach z oferty, ale również tych bezpośrednio z waszej biblioteki, które mają taką opcję udostępnioną. Oznacza to również, że niestety w część gier mimo posiadania ich w swojej cyfrowej kolekcji nie zagracie i nie będą one widoczne z tej perspektywy w PlayStation Portal. Tutaj jedyną regułą jest fakt czy gra została oznaczona jako możliwa do włączenia strumieniowo dzięki PlayStation Plus , bowiem jeśli byśmy próbowali kategoryzować np. od strony czy jest to gra usługa, to zasadniczo część gier działa np. ARC Raiders czy Where Winds Meet .

Najważniejszą informacją związaną z PlayStation Portal jest fakt, że tak – możecie od teraz grać streamując rozgrywkę bez konieczności włączania konsoli, jeśli jesteście w ofercie PlayStation Plus Premium.

Najważniejsze przed tekstem właściwym – to nie jest tekst związany z testem urządzenia jako takiego, a raczej coś na kształt aktualizacji po pewnym czasie od premiery PlayStation Portal skupiającej się na tym, jak nowości wpływają na dzisiejszą ocenę urządzenia.

Po kilku latach od premiery PlayStation Portal wreszcie otrzymaliśmy możliwość ogrywania gier bezpośrednio z biblioteki bez faktycznego posiadania gier w bibliotece prywatnej - wystarczy posiadanie abonamentu PlayStation Plus w wersji Premium . Dlatego też korzystając z okazji ponownie zasiadłem na kilka dni przed maszynką Sony aby sprawdzić, jak działa to wszystko w praktyce i czy warto również wziąć pod rozwagę ewentualny zakup.

Ostatecznie nadal jednak dla wielu PlayStation Portal będzie urządzeniem w dużej mierze sytuacyjnym. Tym razem jednak poza możliwością podłączenia Remote Play bezpośrednio z konsoli dostajemy drugą, bardzo dobrą opcję dla tych, którzy o dziwo… mogą nie mieć konsoli, a chcieliby pograć w gry z PlayStation 5 korzystając z tego, co oferuje biblioteka PlayStation Plus. Możliwości zakupu gier na PlayStation 4 czy 5 przez PlayStation Store oraz opłacania abonamentu PlayStation Plus za pośrednictwem przeglądarki internetowej pozwalają na grę bez konieczności posiadania dużej konsoli w domu.

Dlatego też może się okazać, że dla wielu graczy PlayStation Portal może służyć za pewnego rodzaju zamiennik dużej konsoli w dość atrakcyjnej cenie poniżej 1000 zł w zależności od aktualnych promocji.

Tak, teraz warto pomyśleć nad zakupem PlayStation Portal…

… tym bardziej, że jeśli dobrze poszukacie, to cenowo również jest o wiele przyjaźniej niż jeszcze dwa lata temu.

PlayStation Portal samo w sobie jako urządzenie łączy ze sobą nie tylko wygodę oraz możliwości, jakie daje kontroler DualSense, ale również bardzo dobrą jakość obrazu oraz (wreszcie!) opcję streamowania rozgrywki bez konieczności włączania czy też posiadania dużej konsoli. Jedyne, co można powiedzieć w tym wypadku to szkoda, że dopiero teraz. Mam wrażenie bowiem, że gdyby ta opcja pojawiła się od razu w dniu premiery, to prawdopodobnie tych cierpkich słów pod kątem PS Portal byłoby o wiele mniej. Oczywiście można byłoby nadal narzekać na to, że nie jest to pełnoprawny handheld, a zaledwie maszynka do grania w chmurze… ale pod tym względem sprawdza się naprawdę porządnie i ofertuje dość przyzwoitą jakość.

I o ile nie lubię sformułowań w stylu „to zależy”, to prawda jest taka, iż ostatecznie każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie do czego potrzebny będzie mu PlayStation Portal.

Może to być bowiem zarówno dobry sprzęt w momencie, gdy telewizor jest zajęty przez dzieciaki chcące obejrzeć swoją ulubioną bajkę, ale i sprzęt do grania na wyjeździe, jeśli mamy dostęp do sprawnego łącza internetowego. W przypadku zabawy w pracy również dało radę korzystać z PlayStation Portal komfortowo, więc jeśli Wi-Fi pozwoli, to i problemu z graniem nie ma.

Zawsze również możecie użyć telefonu jako źródła internetu w terenie – w standardzie 5G rozgrywka jest możliwa, choć należy liczyć się z ewentualnym spadkiem jakości, który wpłynie na doświadczenia z zabawy w przypadku chęci ogrywania gier w jakości 1080p. W przypadku gier z nieco wolniejszym tempem rozgrywki np. jRPGów nie powinno to stanowić problemu. Dlatego jeśli macie dostęp do stabilnej sieci bezprzewodowej o wysokim standardzie, korzystanie z urządzenia powinno być komfortowe. I tak właściwie dodanie streamingu z biblioteki czy to prywatnej, czy to PlayStation Plus bez konieczności odpalania trybu Remote Play jest zdecydowanie ostatnim elementem układanki do naprawdę dobrego jakościowo sprzętu w postaci świetnej jakości ekranu oraz w pełni funkcjonalnego kontrolera DualSense. Z tego jedynego powodu mogę polecić PlayStation Portal z czystym sumieniem - możliwości jest więcej, a i jako mniejsza wersja PlayStation 5 polegająca głównie na streamingu na pewno się sprawdzi. Być może będzie również świetnym sposobem na to, aby później kupić większą konsolę i kontynuować zabawę na niej?

W tym miejscu również można byłoby zadać inne pytanie – czy w dzisiejszych czasach potrzebujemy kieszonsolki od Sony, która będzie w sposób natywny obsługiwała gry jak za dawnych lat? Zostawiam je do dyskusji dla was, ponieważ sam mam sporo przemyśleń na ten temat i jestem ciekawy jak widzicie ten koncept w dobie prześcigania się na moc w dobie handheldów będących mini-pecetami. Z mojej perspektywy, biorąc pod uwagę galopujące w górę ceny podzespołów jeszcze długo poczekamy na nową kieszonsolkę z logiem PlayStation, a streaming z PlayStation Portal wcale nie jest złą alternatywą.

Podsumowując, dodanie streamingu z chmury znacząco zwiększa wartość PlayStation Portal i zmienia w dużym stopniu odczucia na plus. Choć pojawiają się ograniczenia i nie jest to rozwiązanie idealne dla każdego, Portal spełnia swoją rolę jako alternatywa dla klasycznych konsol w dobie drogich podzespołów i rosnącej popularności streamingu. W obecnej formie jest to propozycja zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż w momencie premiery – daje użytkownikowi realny wybór oraz zwiększoną elastyczność dostępu do gier PlayStation. Nadal może to rozwiązanie nieidealne, ale na pewno takie, które przyda się grającym na wyjeździe.