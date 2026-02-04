Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

Radosław Krajewski
2026/02/04 11:20
Do odebrania jest kolejna gra całkowicie za darmo.

Lenovo rozpoczyna luty od rozdawania kolejnej gry za darmo. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami tym razem użytkownicy Legion Gaming Community będą mieli okazję w ramach prezentu zdobyć niezależną grę Just Die Already. Produkcja studia DoubleMoose Games zadebiutowała w maju 2021 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród graczy. Na Steam może pochwalić się aż 88% pozytywnych ocen. Już o godzinie 19:00 Just Die Already będzie można za darmo odebrać z promocyjnej strony. Oferta będzie trwać tylko przez kilka godzin, czyli do wyczerpania puli kluczy. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji. Przypominamy również, że niedawno Lenovo ogłosiło tytuł drugiej z zaplanowanych darmowych gier na luty. Na graczy czekać będzie prawdziwy hit.

Steam
Steam

Just Die Already za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Just Die Already to przygotowana przez twórców Goat Simulator gra z otwartym światem, w której starsi ludzie sieją spustoszenie.

Wcielasz się w emeryta żyjącego w niedalekiej przyszłości, w której niewielu ludzi decyduje się na potomstwo. Przez niewdzięcznych milenialsów, którzy wolą gry zamiast ciężkiej pracy, nikt nie finansuje emerytur. W związku z tym – jak każdy emeryt – musisz zatroszczyć się o swoje przetrwanie.

Jak przeżyjesz w świecie, który chce Twojej śmierci?

Żeby było jeszcze gorzej – wykopano Cię z domu spokojnej starości, a jedyną możliwością ponownego otrzymania opieki emerytalnej jest wykonywanie niebezpiecznych wyzwań i przeczesywanie świata w poszukiwaniu biletów gwarantujących ten przywilej - czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Aby odebrać Just Die Already za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Źródło:https://gaming.lenovo.com/just-die-already-key-drops

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

