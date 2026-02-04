Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór krytyków w PlayStation Store

PlayStation Store wystartowało z nową wyprzedażą gier. Tym razem zainteresowani mogą skorzystać z obniżek w ramach promocji Wybór krytyków. Gracze mogą zaoszczędzić nawet 75%.
Wybór krytyków w PS Store. Wyprzedaż gier na PlayStation 4 i 5
W sklepie PlayStation ruszyła promocja Wybór krytyków. W ramach wyprzedaży gracze mogą zaoszczędzić nawet 75% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) – 179,40 zł (zamiast 299 zł)
- NBA 2K26 (PS4, PS5) – 111,87 zł (zamiast 339 zł)
- EA SPORTS FC 26 Edycja Standardowa (PS4, PS5) – 135,60 zł (zamiast 339 zł)\
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 175,20 zł (zamiast 219 zł)
- Borderlands 4 (PS5) – 237,30 zł (zamiast 339 zł)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 239,25 zł (zamiast 319 zł)
- Assassin’s Creed Shadows (PS5) – 174,50 zł (zamiast 349 zł)
- Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- It Takes Two (PS4, PS5) – 33,80 zł (zamiast 169 zł)
- Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) – 94,05 zł (zamiast 209 zł)
- Baldur's Gate 3 (PS5) – 239,25 zł (zamiast 319 zł)
- Call of Duty: Black Ops 7 (PS4, PS5) – 226,85 zł (zamiast 349 zł)
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) – 84,50 zł (zamiast 130 zł)
- The Crew Motorfest (PS4, PS5) – 67,80 zł (zamiast 339 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg (PS5) – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- SILENT HILL f (PS5) – 203,40 zł (zamiast 339 zł)
- SILENT HILL 2 (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- TEKKEN 8 (PS5) – 103,60 zł (zamiast 259 zł)
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 43,80 zł (zamiast 219 zł)
- Star Wars Outlaws (PS5) – 104,70 zł (zamiast 349 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 - Pakiet Edycja Standard (PS4, PS5) – 197,40 zł (zamiast 329 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cyfrowa Edycja Deluxe (PS4, PS5) – 150,75 zł (zamiast 301,50 zł)
- Black Myth: Wukong (PS5) – 224,25 zł (zamiast 299 zł)
- Assassin's Creed Mirage (PS4, PS5) – 91,96 zł (zamiast 229,90 zł)
- Assassin's Creed Valhalla (PS4, PS5) – 74,75 zł (zamiast 299 zł)
- Diablo IV - Standard Edition (PS4, PS5) – 129,30 zł (zamiast 215,50 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
