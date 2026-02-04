Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór krytyków w PlayStation Store

Patrycja Pietrowska
2026/02/04 18:00
0
0

Masa gier w obniżonych cenach.

PlayStation Store wystartowało z nową wyprzedażą gier. Tym razem zainteresowani mogą skorzystać z obniżek w ramach promocji Wybór krytyków. Gracze mogą zaoszczędzić nawet 75%.

Wybór krytyków – PS Store
Wybór krytyków – PS Store

Wybór krytyków w PS Store. Wyprzedaż gier na PlayStation 4 i 5

W sklepie PlayStation ruszyła promocja Wybór krytyków. W ramach wyprzedaży gracze mogą zaoszczędzić nawet 75% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

