Wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wybór krytyków w PlayStation Store

PlayStation Store wystartowało z nową wyprzedażą gier. Tym razem zainteresowani mogą skorzystać z obniżek w ramach promocji Wybór krytyków. Gracze mogą zaoszczędzić nawet 75%.

W sklepie PlayStation ruszyła promocja Wybór krytyków. W ramach wyprzedaży gracze mogą zaoszczędzić nawet 75% na różnorodnych tytułach przeznaczonych na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.