Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują dynamiczną walkę w stylu Wuxia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/26 21:00
0
0

Podczas Tokyo Game Show 2025 studio Everstone i wydawca NetEase Games zaprezentowali nowy zwiastun nadchodzącego RPG akcji Where Winds Meet.

Where Winds Meet otrzymało blisko dwuminutowy materiał pokazuje zarówno fragmenty fabuły, jak i efektowne ujęcia z rozgrywki. Zwiastun zdradza kolejne sceny fabularne, mocno inspirowane kinem Wuxia, czyli chińskim gatunkiem opowiadającym o mistrzach sztuk walki. Atmosfera widowiska podkreślana jest przez filmowe ujęcia i dramatyczne wydarzenia, które mają czekać graczy w otwartym świecie gry.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Where Winds Meet na nowym materiale

Materiał skupia się także na walce, a dokładniej na szybkim i dynamicznym systemie starć, łączącym elementy hack’n’slash z płynnymi kombinacjami ciosów i stylowymi animacjami. Twórcy obiecują, że starcia będą efektowne i pełne swobody, a całość ma zapewnić wrażenie płynności i widowiskowości rodem z filmów Wuxia. Do tej pory tytuł doczekał się wielu materiałów promocyjnych, w tym dziesięciominutowego pokazu rozgrywki z lipca oraz materiału zza kulis, przedstawiającego choreografię i motion capture do efektownej sekwencji tanecznej. W lipcu główny projektant gry, Chris Lyu, podkreślał w wywiadach, że nikt wcześniej nie stworzył produkcji tego rodzaju:

Naszym celem było stworzenie naprawdę immersyjnego świata. Oczywiście napotkaliśmy wiele trudności, bo nie mieliśmy zbyt wielu punktów odniesienia.

Projektant zaznaczył również, że reakcje graczy, szczególnie w Chinach, są niezwykle pozytywne. W mediach społecznościowych, takich jak Douyin czy Xiaohongshu, użytkownicy dzielą się nagraniami z rozgrywki i emocjonalnie reagują na historię gry, niekiedy nawet płacząc podczas najbardziej poruszających momentów.

Jednym z elementów docenianych przez społeczność jest podejście do monetyzacji. Where Winds Meet nie oferuje żadnych mechanik “pay-to-win”. Zamiast tego gracze mogą korzystać z systemu gacha, przepustek sezonowych oraz sklepu z elementami kosmetycznymi takimi jak stroje, wierzchowce czy efekty wizualne do umiejętności. Lyu wyjaśnił:

Wszystko sprowadza się do wyglądu i satysfakcji gracza. Nie można kupić przewagi, można tylko sprawić, aby postać prezentowała się lepiej.

GramTV przedstawia:

Premiera Where Winds Meet odbędzie się 14 listopada na PC i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-gets-new-trailer-showcasing-story-moments-and-fast-paced-wuxia-combat-at-tgs-2025

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gra akcji
gameplay trailer
RPG
Japonia
rozgrywka
Chiny
fantasy
fantastyka
Where Winds Meet
Azja
RPG akcji
wuxia
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112