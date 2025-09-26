Where Winds Meet na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują dynamiczną walkę w stylu Wuxia

Where Winds Meet otrzymało blisko dwuminutowy materiał pokazuje zarówno fragmenty fabuły, jak i efektowne ujęcia z rozgrywki. Zwiastun zdradza kolejne sceny fabularne, mocno inspirowane kinem Wuxia, czyli chińskim gatunkiem opowiadającym o mistrzach sztuk walki. Atmosfera widowiska podkreślana jest przez filmowe ujęcia i dramatyczne wydarzenia, które mają czekać graczy w otwartym świecie gry.

Where Winds Meet na nowym materiale

Materiał skupia się także na walce, a dokładniej na szybkim i dynamicznym systemie starć, łączącym elementy hack’n’slash z płynnymi kombinacjami ciosów i stylowymi animacjami. Twórcy obiecują, że starcia będą efektowne i pełne swobody, a całość ma zapewnić wrażenie płynności i widowiskowości rodem z filmów Wuxia. Do tej pory tytuł doczekał się wielu materiałów promocyjnych, w tym dziesięciominutowego pokazu rozgrywki z lipca oraz materiału zza kulis, przedstawiającego choreografię i motion capture do efektownej sekwencji tanecznej. W lipcu główny projektant gry, Chris Lyu, podkreślał w wywiadach, że nikt wcześniej nie stworzył produkcji tego rodzaju: