Nowy hit na PS5. Where Winds Meet pokazuje długi gameplay i zachwyca oprawą

Chińskie Everstone Studio szykuje się do światowej premiery swojego nowego RPG akcji w otwartym świecie. Where Winds Meet to gra, która od 2024 roku testowana jest w Chinach, a teraz szykuje się na debiut na PS5 i PC. Twórcy podkreślają inspirację Ghost of Tsushimą, a najnowszy gameplay potwierdza wysokie ambicje projektu.

Where Winds Meet – RPG od Everstone Studio z premier ą w 2025 roku

Produkcja Everstone Studio powstaje przy wsparciu NetEase i już od kilku miesięcy cieszy się zainteresowaniem w Azji. Gra przenosi graczy do starożytnych Chin i oferuje otwarty świat pełen dynamicznych pojedynków oraz mistycznych umiejętności. Według zapowiedzi ma to być produkcja, która dzięki testom w Chinach zostanie dopracowana z myślą o sukcesie globalnym.