Weteran serii Silent Hill pomoże Blooberowi przy remake'u 1. części

Po niezwykle udanym remake’u Silent Hill Bloober Team powraca w rejony cichego wzgórza. Tym razem Polacy na tapet biorą jednak pierwszą część cyklu.

O tym, że Silent Hill Remake powstaje, wiemy już od kilku miesięcy. Okazuje się jednak, że studio przy pracach będzie mogła liczyć na wsparcie legendy serii. Weteran serii Silent Hill znowu łączy siły z Blooberem Swój udział przy Silent Hill Remake potwierdził bowiem Akira Yamaoka. 58-letni kompozytor pracował w przeszłości nad wieloma growymi i filmowymi odsłonami cyklu, w tym również nad pierwszą częścią z 1999 roku. Dodatkowo nie jest to jego pierwsze spotkanie z Bloober Teamem. Polskie studio miał okazję działać u boku Japończyka już przy okazji powstawania Silent Hill 2 Remake.

Niemniej są w tym wszystkim też informacje smutne dla fanów horrorów od Konami. Okazuje się bowiem, że Yamaoka nie będzie komponował muzyki do zapowiedzianego na ten rok Silent Hill: Townfall. Mowa tutaj o grze, którą tworzy Screen Burn Interactive, a która przenosi rozgrywkę do deszczowej Szkocji. Przy okazji twórcy postawili tutaj na widok pierwszoosobowy, którego w SH nie było od czasu Silent Hill 4: The Room.

GramTV przedstawia:

Coś zaś się tyczy Silent Hill Remake, to produkcji tej wiemy na razie bardzo niewiele. Dość powiedzieć, że ani Bloober Team, ani Konami nie udostępnili niczego poza lakonicznym teaserem. Żadnych grafik czy materiałów wideo. Ba, nie znamy nawet choćby orientacyjnej daty premiery czy też platform, na które ma zostać ona wypuszczona. Przy tym wszystkim warto wspomnieć, że sam Bloober jest obecnie bardzo zajęty. Poza Silent Hill Remake studio zapowiedziało niedawno nadejście Layers of Fear 3. A przecież to nie wszystko, bo na ten rok planowany jest także tajemniczy Project M, który będzie tytułem ekskluzywnym na konsolę Nintendo Switch.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

